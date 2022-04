Calcio, Promozione: il Robbio vince allo scadere, sconfitte per Garlasco e Alagna

Nella trentesima giornata di Promozione il Robbio si mette alle spalle gli ultimi risultati negativi, vincendo per 1-0 allo scadere la sfida con la Viscontea Pavese. I granata oggi avevano dieci infortunati, e hanno schierato tre 2005 all’esordio in prima squadra: Ferrarelli, Magri e Pregnolato. La gara è stata combattuta ma il Robbio ha sempre tenuto il pallino del gioco. Da segnalare, tra le occasioni più importanti, una conclusione di Meneghetti dopo una bellissima azione personale e la traversa colpita dall’esordiente Magri, che ha sfiorato il primo gol tra i grandi al debutto. Il vantaggio meritato del Robbio è arrivato al 45’ del secondo tempo grazie a Piedinovi, che spedisce in rete la sfera dopo un batti e ribatti in area a seguito di un corner. Per quanto riguarda la classifica, purtroppo questa vittoria non cambia nulla in ottica play-off: le distanze con la Virtus Binasco rimangono immutate (12 punti) e ad oggi il Robbio non disputerebbe i play-off. La settimana prossima i ragazzi di mister Lavenia affronteranno in casa il Bressana.

Continua il momento complicato del Garlasco, che perde per 1-0 in casa del Vistarino uno scontro diretto importante in ottica salvezza. I pavesi si sono imposti grazie alla rete segnata da Gabaglio. Un risultato che non ci voleva per i gialloblù, che rimangono a -2 dalla zona play-out, ma vedono avvicinarsi pericolosamente proprio il Vistarino, ora distante solo tre lunghezze. A questo punto assume un’importanza capitale la sfida della settimana prossima con l’Alagna: non fare risultato, se le altre contendenti alla salvezza dovessero ottenere dei successi nei rispettivi impegni, significherebbe essere risucchiati all’interno della lotteria dei play-out.

Non è riuscita nell’impresa l’Alagna di mister Stefano Gandolfi, che si è dovuta arrendere alla corazzata Magenta (5-1). L’unica rete dell’Alagna è stata siglata da Ventrice, a risultato già acquisito dai padroni di casa. Inutile dire che il compito oggi era quasi proibitivo per i lomellini. Ora i biancoverdi dovranno concentrarsi sulle ultime due gare, che saranno fondamentali per l’esito della stagione. La prima delle due sarà quella di domenica prossima in casa del Garlasco. Un successo proietterebbe i biancoverdi sicuramente all’interno dei play-out per giocarsi le ultime carte disponibili ed evitare la retrocessione.

Risultati e Classifica - Promozione girone F