Calcio, Seconda Categoria: turno favorevole per Superga e Gravellonese

Tre punti che valgono quasi lo “scudetto” per la Rosatese uscita vittoriosa per 2-1 dalla trasferta sul campo del Gropello San Giorgio grazie alle reti di Connizzoli e Forges. Per festeggiare il salto in Prima Categoria manca adesso solo un punto da racimolare nelle ultime due giornate. La Rosatese, infatti, ha ora sei punti di vantaggio sulla Virtus Lomellina, crollata proprio in vista del traguardo finale. L'ex capolista è stata infatti sconfitta quest'oggi per 2-1 sul campo del Superga.

Una vittoria importante quella ottenuta dai granata vigevanesi e che spiana la strada per i “play off” grazie alle reti siglate da Bruggi nel primo tempo e da Bianchi nella ripresa; inutile la rete degli ospiti su rigore al 96’.

Si annullano a vicenda Cassolese e Bereguardo che non riescono a trovare la via del gol che avrebbe permesso di guadagnare un bel vantaggio sulle dirette rivali; adesso invece si fa dura, visto che entrambe devono ancora osservare il turno di riposo.

La Lomellina travolge in casa per 5-0 il Vellezzo Bellini, inguaiando gli ospiti all'ultimo posto della classifica; la Gravellonese si impone invece mello scontro diretto sul campo del Borgo San Siro per 1-4 con le reti siglate da Calligaris,Toso, Sito e Zoppini; per i padroni Rota trova invece il gol della bandiera. Gli arancioverdi salgono a +5 e intravedono ormai la salvezza. Pareggio infine tra Certosa e Lacchiarella, più utile agli ospiti che quanto meno posso sperare di evitare la retrocessione diretta puntando tutto sui play-out. Turno di riposo per il Casarile che mantiene il terzo posto in classifica.