Calcio, Promozione: 0-1 al Sedriano, il Città di Vigevano è salvo!

Bastava un punto in due partite, ma il Città di Vigevano non ha fatto calcoli di nessun tipo: oggi, vincendo in trasferta sul campo del quotato Sedriano per 0-1, ha matematicamente ottenuto la salvezza con un turno di anticipo. Le prime battute della gara non riservano grandissime emozioni. I primi squilli sono dei ducali, prima con Di Stefano e poi con le conclusioni di Pelli intorno alla mezz’ora di gioco. Sul finire di primo tempo il duo Bilello-Rigoni prova ad impensierire l’estremo difensore del Sedriano senza però avere successo. Al riposo si va sullo 0-0. Ad inizio ripresa i milanesi rientrano con un altro piglio, rendendosi pericolosi nei primi minuti, ma al 13’ è il Città di Vigevano ad andare in vantaggio: Pelli con un bellissimo tiro al volo da posizione defilata, appena fuori dall’area, supera il portiere del Sedriano e regala il vantaggio ai ducali. Nell’ultima mezz’ora il Sedriano tenta invano di pareggiare i conti, esponendosi alle ripartenze del “Città” che però non riesce ad aumentare il vantaggio. Al fischio finale del direttore di gara i ducali possono festeggiare. Infatti, con questa vittoria i ragazzi di mister Imbriaco centrano matematicamente la salvezza, visto il distacco di sei punti dalla zona play-out. Un traguardo meritato quello raggiunto dai biancoazzurri, che dopo un avvio di campionato molto complicato, sotto Natale hanno cambiato totalmente marcia salendo di tono e cominciando a macinare punti, anche su campi molto complicati. Domenica prossima, dunque, la partita interna contro la Viscontea Pavese sarà ininfluente ai fini della classifica per i ducali, che potranno affrontare il finale di stagione senza preoccupazioni.

Risultati e Classifica - Promozione girone F

Qui il tabellino della gara:

Sedriano: 1 Bertolotti, 2 De Lucia, 3 Pastori (16 Marrapodi al 38′ st), 4 Romano, 5 Di Davide, 6 Grassi, 7 Secreti (17 D’Angelo al 1′ st), 8 Moscatelli, 9 Paoluzzi, 10 Pellegata, 11 Moretti (18 Cosmai al 21′ st). All. Carugo. A disposizione: 12 Cukaj, 13 Floridi, 14 Ciaffoni, 15 Bovolenta, 18 Cosmai, 19 Loja Cabezas, 20 Sioli.

Città di Vigevano: 1 Nucera, 2 Di Stefano, 3 Rigoni, 4 Bilello, 5 Lagonigro, 6 Lombardo, 7 Ragusa (16 Nicolò al 35′ st), 8 Bazzano, 9 Cherif, 10 Damiani, 11 Pelli (15 Quagliato al 43′ st). All. Imbriaco. A disposizione: 12 Vanzini, 13 Invernizzi, 14 Truzzi, 17 Brasca, 18 Carlini, 19 Venezia P., 20 Venezia F.

Arbitro: Zambelli di Lodi.

Marcatori: Pelli al 13′ st.

Note: campo neutro a Canegrate. Spettatori 50. Calci d’angolo 1-3. Ammoniti D’Angelo, Bilello, Pelli, Grassi. Recupero 0′, 3′.