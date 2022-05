Calcio, Promozione: l'Alagna vince a Garlasco e vede i play-out, il Robbio cade in casa col Bressana

Era una sfida da dentro o fuori quella tra Garlasco e Alagna, e ad aggiudicarsela è stato l’Alagna, che ha vinto per 0-2 sul campo dei gialloblù. I biancoverdi sono partiti subito forte, consci di giocarsi l’ultima chance di permanenza in categoria. A metà primo tempo il direttore di gara annulla un gol all’Alagna, che però riesce ad andare in vantaggio poco prima dell’intervallo grazie alla rete di Trovato, che batte il portiere del Garlasco sul primo palo sfruttando così l’assist di Vitale. Nella ripresa il Garlasco ha un moto d’orgoglio e prova a riaprire la gara, ma i biancoverdi tengono il risultato. La doccia fredda per il Garlasco arriva nei minuti finali quando l’Alagna riesce a raddoppiare in contropiede grazie a Casula. L’Alagna, con il successo di oggi, tiene vive le speranze play-out, ma sarà fondamentale vincere anche l’ultima gara in casa contro il fanalino di coda Locate (già retrocesso) per avere la certezza di disputare gli spareggi. Il Garlasco invece, dopo una prima parte di campionato di alto livello, nell’ultimo mese e mezzo ha sciupato il grosso vantaggio accumulato sulle zone pericolose, ed ora è in zona play-out. Domenica sarà fondamentale vincere la sfida contro il Landriano e sperare in un risultato favorevole da Ferrera Erbognone per centrare la salvezza, altrimenti la squadra di Maggi dovrà disputare gli spareggi. Uno scenario impensabile fino a pochissime settimane fa.

Il Robbio di mister Lavenia invece cade in casa contro il Bressana per 1-3. La sconfitta odierna certifica l’esclusione dei granata dai play-off, visto che la seconda piazza è lontana 15 punti. C’è da dire che oggi il Robbio aveva parecchie attenuanti: ben dieci le assenze, a cui si è aggiunto durante la gara l’infortunio del portiere Khuddy, costretto a lasciare il campo. Al suo posto a difendere i pali è andato il difensore Procopio, vista l’assenza del secondo portiere. Gli oltrepadani sono andati in vantaggio intorno al quarto d’ora grazie al gol realizzato da Bacaj, mentre il Robbio ha pareggiato poco prima del riposo grazie al rigore trasformato da Stara. Nella ripresa però gli ospiti si sono imposti con i gol di Rossignoli e Farina. Nell’ultima gara della stagione, la squadra di Lavenia sarà ospite del Vighignolo.

Risultati e Classifica - Promozione girone F