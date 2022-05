Calcio, serie A: Andrea Soncin a testa alta, il suo Venezia sfiora il pari con la Juventus

Debutto di fuoco per Andrea Soncin sulla panchina del Venezia dopo che in settimana il tecnico vigevanese aveva preso il posto di Paolo Zanetti, esonerato a cinque giornate dalla fine del campionato di serie A, con la squadra veneta ultima in classifica e reduce da otto sconfitte consecutive. Il compito di Soncin era dei più ardui, con gli arancio-nero-verdi impegnati ques'oggi nella gara delle 12.30 all'Allianz Stadium contro la Juventus. Ebbene, nonostante la sconfitta per 2-1, si può dire che il Venezia sia uscito a testa altissima con il solo rammarico di aver sfiorato quella che poteva essere un'impresa che avrebbe rilanciato la squadra nella rincorsa a una difficilissima salvezza.

Il saluto tra Andrea Soncin e Massimiliano Allegri prima della partita (immagine tratta dalla diretta Dazn)

Dopo un avvio infatti assai difficoltoso, subito sotto nel punteggio per il gol di Bonucci, i veneti hanno via via preso sempre più campo e la gara si è fatta equilibrata. Nella ripresa il Venezia ha compiuto lo sforzo maggiore arrivando al gol del pareggio grazie a un gran tiro da fuori area di Aramu a una ventina di minuti dalla fine. Purtroppo il sogno del Venezia e di Soncin è durato poco perchè nel giro di qualche minuto la Juventus si è riportata in vantaggio ancora con un tocco di Bonucci a pochi centimetri dalla porta. La prestazione di oggi fa comunque capire che il Venezia è ancora una squadra viva e nelle ultime quattro partite, compreso il recupero con la Salernitana, proverà ancora a rincorrere il miracolo salvezza.