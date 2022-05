Calcio, Promozione: Maggi lascia la panchina del Garlasco, al suo posto Chierico

Ad una sola giornata dal termine e con il rischio di disputare i play-out, il Garlasco cambia guida tecnica. Di ieri la notizia dell’addio di Paolo Maggi, che ha rassegnato le dimissioni come allenatore della prima squadra, a cui è subentrato Giampaolo Chierico (già allenatore dei gialloblù nella stagione 2019/2020), come confermato dal comunicato emesso dalla società:

“F.C. Garlasco ringrazia Mr. Paolo Maggi, appena dimissionario dall'incarico di tecnico della Prima Squadra, per l'impegno profuso per tutta la stagione 2021/2022 e augura le migliori fortune per il suo futuro professionale.

Contestualmente la società annuncia l'arrivo di Giampaolo Chierico alla guida della prima squadra”.

Una decisione presa dall’allenatore ma accolta dalla società alla luce di una crisi di risultati che ha fatto sprofondare il Garlasco in zona play-out, dopo aver disputato una prima parte di campionato di ottimo livello, accumulando un vantaggio considerevole dal fondo della classifica e vincendo anche su campi complicati, come quello della Virtus Binasco. Da lì però solo 3 punti in 8 partite, un filotto negativo che ha portato alla situazione odierna. Un cambio in panchina fatto forse anche per dare una scossa alla squadra per l’ultima decisiva giornata.