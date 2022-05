Calcio, Prima Categoria: il Vigevano è tornato, 4-0 al Castelnovetto e play-off in cassaforte

Reduce da un periodo difficile, sia a livello di gioco che di risultati, il Vigevano si risolleva aggiudicandosi nettamente al Dante Merlo il derby lomellino con il Castelnovetto (4-0). Con questo risultato i biancocelesti sono ormai matematicamente ammessi ai play-off. A oggi, nel girone O di Prima Categoria, per via della differenza punti che esclude sia la Mottese, quarta, che lo stesso Castelnovetto, quinto, si andrebbe direttamente alla finale Frigirola-Vigevano, ma bisognerà vedere cosa accadrà nell'ultima giornata. Infatti, mentre la Mottese è tagliata fuori, dovendo osservare il turno di riposo, il Castelnovetto potrebbe ancora rientrare nei nove punti di distacco in caso di vittoria sul Siziano Lanterna e di mancata vittoria del Frigirola ad Albuzzano. In questo caso si giocherebbe il turno preliminare che opporrebbe di nuovo la squadra di mister Conti a quella di Ruzzoli.

Il primo gol del Vigevano su conclusione di De Carli, fuori quadro (foto Anna Fazzi)

Venendo alla partita, il Vigevano ha preso subito il comando delle operazioni e attorno al 20' passa in vantaggio: su battuta da calcio d'angolo di Carnevale Schianca, bella girata al volo di De Carli che rende vano il tentativo in tuffo di Vicini. Poco dopo arriva il raddoppio, altrettanto bello: questa volta Carnevale Schianca dalla bandierina calcia direttamente sul primo palo sorprendendo il portiere del Castelnovetto. In campo c'è un po' di ruggine per quanto successo all'andata e la gara è un po' ruvida, a farne le spese è Finesso cui l'arbitro mostra il rosso diretto. Già in difficoltà, in inferiorità numerica il Castelnovetto non è più in grado di reggere il confronto. In apertura di ripresa Codagnone controlla in area e fa partire un diagonale che bacia il palo ed entra in rete. Il 3-0 chiude di fatto la partita, mister Conti opera tutti i cambi a disposizione e attorno alla mezz'ora arriva anche la quarta segnatura: Necchi calcia forte, sulla linea di porta un difensore respinge corto e capitan Marchesin è pronto a ribattere in rete.

Carnevale Schianca realizza il secondo gol direttamente dalla bandierina (foto Anna Fazzi)

Il Vigevano ha affrontato la partita con la giusta concentrazione e anche di gamba è sembrato stare meglio rispetto alle ultime uscite. Certo una prestazione che aumenta i rimpianti, ma guardando al domani è di sicuro un buon segnale in vista degli imminenti play-off. Da rimarcare il buon esordio da titolare del classe '99 Spigolon, un esterno di difesa quest'oggi tra i migliori in campo.

Vigevano Scuteri, Spigolon, Marangon, De Carli (26' st Besostri), Marchesin, Lagonigro (32' st Zaccaro), Mangiarotti (18' st Tino), Portaluppi, Codagnone (6' st Rigoli), Carnevale Schianca (7' st Borrelli), Necchi. All. Conti.