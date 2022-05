Calcio, Promozione: il Città di Vigevano supera anche la Viscontea Pavese (5-4)

Il Città di Vigevano chiude l’annata in bellezza, vincendo per 5-4 in casa contro la Viscontea Pavese. In campo per i ducali oggi i ragazzi che quest’anno hanno giocato meno, considerando anche la folta schiera di infortunati (Bilello, Cudicini, Limiroli, Migheli, Lamaj e Martinelli). Ad aprire le danze è Cherif, che sul lancio lungo del portiere Vanzini sfrutta un’indecisione degli ospiti e porta i ducali in vantaggio. Il pareggio dei pavesi arriva al 41’ quando Di Donato segna alla fine di una bella azione personale. Prima dell’intervallo però il “Città” riesce a riportarsi in avanti con Pelli che incrocia perfettamente servito da Damiani. Nella ripresa la Viscontea pareggia subito sugli sviluppi di un corner grazie all’incornata di Romano, ma la situazione di equilibrio dura solo pochi minuti: ancora Pelli servito in profondità supera il portiere ospite con un pallonetto segnando il 3-2. Al 31’ il “Città” aumenta il divario grazie all’autorete del pavese Pistorino. Al 44’ Ragusa atterra nell’area vigevanese Martino, che si incarica di battere il penalty ma colpisce il palo. Passa un minuto e Ragusa si fa subito perdonare servendo Pelli alla fine di una prolungata azione palla al piede per la sua personale tripletta. In pieno recupero la Viscontea segna due gol: il primo su rigore (questa volta per fallo di Di Stefano su Di Donato) e il secondo dopo un liscio della difesa vigevanese, entrambi segnati da Di Donato. Il “Città” di mister Imbriaco chiude il campionato con 39 punti all’attivo in nona posizione.

Qui il tabellino della gara:

Città di Vigevano: 1 Vanzini, 2 Di Stefano, 3 Quagliato (18 Venezia F. al 17′ st), 4 Carlini, 5 Truzzi, 6 Lagonigro (17 Ragusa al 14′ pt), 7 Cherif, 8 Rigoni, 9 Brasca, 10 Damiani (19 Mamone al 28′ st), 11 Pelli. All. Imbriaco. A disposizione: 12 Nucera, 13 Lombardo, 14 Invernizzi, 15 Canova.

Viscontea: 1 Conti, 2 Romano, 3 De Marco (16 Dell’Innocente al 37′ st), 4 Pistorino, 5 Piagni, 6 Cortes, 7 Jervasi, 8 Martino, 9 Di Donato, 10 Scerra (13 Russo al 6′ st), 11 Perico (14 Armetta al 17′ st). All. Di Blasio. A disposizione: 12 Rossignoli, 13 Russo, 15 Caprino, 17 Callipo.

Arbitro: Scalvi di Lodi.

Marcatori: Cherif al 23′ pt, Di Donato al 41′ pt., Pelli al 46′ pt, Romano al 2′ st, Pelli all’8′ st, autorete di Pistorino al 31′ st, Pelli al 46′ st, Di Donato al 48′ st su rigore, Di Donato al 49′ st.

Note: spettatori 50. Primo tempo 3-2. Ammoniti Romano, Scerra, De Marco. Calci d’angolo 4-6. Recupero 1′, 4′. Martino ha sbagliato un calcio di rigore al 45′ st.