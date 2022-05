Calcio, Promozione: il Robbio crolla a Vighignolo, Garlasco ai play-out, l'Alagna retrocede in Prima

Quest’oggi si è chiusa la stagione anche per due delle altre tre lomelline impegnate nel campionato di Promozione.

Il Robbio di mister Lavenia, che con la sconfitta di domenica scorsa era stata ufficialmente tagliata fuori dai play-off e che dunque non aveva più nulla da chiedere al campionato, ha ceduto sul campo del Vighignolo con un risultato pesante 6-2. Sicuramente possono essere considerate come attenuanti la scarsa valenza della gara e la lunga lista di infortunati con cui i granata stanno facendo i conti da diverso tempo, oltre ai moltissimi giovani schierati oggi in campo. Le uniche reti del Robbio sono state segnate da Ottone e Meneghetti che avevano portato i granata sullo 0-2, prima del “crollo” che ha portato al risultato finale. La squadra di Lavenia, quindi, chiude il campionato con 49 punti all’attivo in quinta posizione. Il bilancio della stagione, nonostante la delusione per non aver raggiunto i play-off, è in ogni caso positivo. Dopo una prima parte ad alto ritmo, i granata nella seconda parte della stagione hanno vistosamente rallentato, anche per il problema degli infortuni come detto sopra.

Il Garlasco non riesce ad evitare i play-out dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Landriano, coinciso con la prima panchina per il neotecnico Giampaolo Chierico. I gialloblù, dopo essere stati in doppio svantaggio, hanno recuperato grazie alle reti di Targa e Frasca. Il Garlasco disputerà quindi gli spareggi per restare in Promozione, ed affronterà il Bressana.

L’Alagna di mister Stefano Gandolfi, alla fine di una stagione a dir poco travagliata, retrocede in Prima Categoria, viste le sette lunghezze di distacco dalla Viscontea Pavese dopo la sconfitta odierna in casa contro il Locate per 4-5 (in gol Ialenti, Ventrice, Chiesa e Cornaghi). Un finale amaro quello della società biancoverde, che era partita con ben altre ambizioni ma ha trovato moltissime difficoltà sul suo cammino.

Risultati e Classifica - Promozione girone F