Calcio, Seconda Categoria: il Superga centra i play-off, la Cassolese fuori per un punto

Nell’ultima giornata del girone Y di Seconda Categoria il Superga batte 1-0 in casa la capolista Rosatese grazie alla bellissima rete siglata da Louazine al 70’ del secondo tempo. Grazie a questa vittoria i granata si giocheranno i play-off tra due settimane a Casarile per la felicitá del mister Castellazzi, fiero dei suoi giocatori e soddisfatto del percorso della squadra. Il Superga, chiude questo campionato al quarto posto e con la migliore difesa.

Beffa atroce invece per la Cassolese che non centra i playoff per un solo punto, complice la vittoria del Certosa contro il Casarile, nonostante la vittoria per 3-0 sul campo del Borgo San Siro con le reti di Bossi, Autelli e Cerrito. La sconfitta costa invece al Borgo la retrocessione in Terza Categoria .

La Virtus Lomellina chiude il campionato vincendo 2-0 contro il Vellezzo Bellini, grazie alle reti siglate da Redi e Khayat. I rossoblu, reduci da una grande stagione, scavalcati solo all'ultimo dalla Rosatese in vetta alla classifica, si giocheranno i play-off in casa contro il Certosa.

Gropello e Gravellonese festeggiano la raggiunta salvezza con un tranquillo 0-0. Va decisamente peggio al Lacchiarella che perdendo fuori casa contro la Lomellina per 1-0, si giocherà il play out con il Vellezzo per evitare la retrocessione. Infine il Bereguardo, che oggi riposava, termina il proprio campionato all’ottavo posto con 38 punti a meno 2 dalla zona playoff.