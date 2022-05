Calcio, Prima Categoria: il Vigevano nei play-off se la vedrà direttamente con la Frigirola

Pesante sconfitta del Vigevano a Lungavilla (6-2) in una gara che non aveva nessun valore per la classifica, visto che i biancocelesti erano già matematicamente terzi e qualificati per i play-off. Si aspettavano invece i risultati delle altre due partite concatenate, risultati che sono stati favorevoli alla squadra di mister Conti. Contrariamente alle previsioni, infatti, la Frigirola si è imposta per 3-0 ad Albuzzano, risultato che avrebbe reso inutile anche un successo del Castelnovetto che invece non è riuscito ad andare oltre il pareggio casalingo contro il Siziano Lanterna. Tra la Frigirola, seconda con 51 punti, e l'accoppiata Mottese-Castelnovetto, che chiudono appaiate a 38, ci sono dunque 13 lunghezze di distacco quando il minimo richiesto per poter disputare il primo turno di play-off è 9. Un plauso alla compagine pavese che si è comportata sportivamente quando avrebbe avuto tutto l'interesse a non vincere per costringere i prossimi avversari a una partita in più. Dunque Frigirola e Vigevano salteranno entrambe il primo turno di play-off e si sfideranno direttamente nella finale del girone O, primo step importante per sperare in un eventuale ripescaggio.

Gianluca Necchi, autore oggi di una doppietta

Sulla partita di oggi c'è ben poco da dire. Il Vigevano infatti ha tenuto a riposo diversi titolari: De Carli, diffidato, non è stata neppure convocato, in panchina sono rimasti i vari Carnevale Schianca, Codagnone e Magangon, mentre Lagonigro e Marchesin hanno disputato un tempo a testa. Spazio dunque a diversi giocatori che hanno avuto poco spazio durante la stagione e anche ad alcuni juniores. Il Lungavilla si è portato sul 2-0 nel primo tempo, il Vigevano ha comunque avuto una bella reazione a inizio ripresa riuscendo a pareggiare i conti grazie a una doppietta di Necchi, il primo gol su assist di Portaluppi, il secondo su calcio di punizione da posizione centrale. Poco dopo, però, i padroni di casa sono tornati in vantaggio sfruttando un pasticcio del Vigevano e da quel momento non c'è stata più partita.

Frigirola e Vigevano si affronteranno dunque in gara secca a Pavia con i padroni di casa che, in virtù del miglior piazzamento, potranno giocare sul doppio risultato, mentre i biancocelesti per superare il turno dovranno solo vincere. La partita è programmata per mercoledì sera, 18 maggio, ma su richiesta della compagine neroverde è possibile che venga anticipata a domenica.