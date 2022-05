Calcio, Promozione: il Garlasco crolla a Bressana nell'andata play-out (4-1)

Un risultato pesante considerando il peso specifico della partita, che complica tremendamente anche la gara di ritorno in casa: il Garlasco cade a Bressana per 4-1 nella gara di andata dei play-out del girone F di Promozione. Nonostante il vantaggio del miglior piazzamento in classifica, che gli avrebbe permesso di giocare con maggiore tranquillità, i gialloblù si sono sin da subito sbilanciati in avanti, esponendosi ai contropiedi dei padroni di casa e quindi mal interpretando la gara. Gli oltrepadani sono passati in vantaggio dopo 5’ su un ribaltamento di fronte con gol di Cellari. Per tutto il primo tempo il Garlasco prova a trovare il pareggio in maniera un po’ confusionaria, ma al riposo si va sull’1-0. Ad inizio ripresa il Bressana è letale ancora una volta con un contropiede, questa volta finalizzato da Bacaj. Poco dopo gli oltrepadani riescono addirittura a fare il 3-0 con Mannozzi, ma arriva subito il 3-1 del Garlasco siglato da Castoldi, che sembra infondere coraggio ai gialloblù riaprendo la partita. Nel finale ancora una volta però la difesa garlaschese si fa trovare scoperta e il Bressana ne approfitta per colpire e mettere in ghiaccio il match con Farina. Dopo il 4-1 il Garlasco si allunga alla ricerca della rete che potrebbe riaccendere le speranze in vista del ritorno e rischia di subire addirittura il quinto gol. Domenica prossima nella gara di ritorno la squadra di Chierico avrà l’ultima chance di mantenere la categoria e servirà una vittoria con tre gol di scarto per quello che sarebbe un autentico miracolo sportivo.

