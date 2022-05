Calcio, Promozione: il Garlasco viene beffato allo scadere e retrocede in Prima Categoria (4-2)

Il Garlasco vince per 4-2 la gara di ritorno dei play-out con il Bressana, ma a salvarsi sono gli oltrepadani, mentre i gialloblù sono ufficialmente retrocessi in Prima Categoria. Al Garlasco infatti sarebbe servita una vittoria con tre gol di scarto, che avrebbe pareggiato il computo delle reti segnate nella doppia sfida premiando la compagine con il miglior piazzamento in classifica, cioè proprio i gialloblù. Ad andare in vantaggio è il Garlasco, che da subito prova ad indirizzare la partita verso binari favorevoli, con il solito Castoldi che mette la propria firma sull'1-0, ma il Bressana pareggia quasi subito i conti con Mannozzi. Nella ripresa sale in cattedra Frasca, che realizza una tripletta portando i suoi sul 4-1 che qualificherebbe il Garlasco per la permanenza in Promozione, un vero e proprio miracolo sportivo considerando il risultato della gara d'andata. Il match sembra ormai incanalato verso un epilogo favorevole ai gialloblù ma al 95' a tempo praticamente scaduto Rossignoli segna il gol che permette al Bressana di rimanere in Promozione e che decreta la retrocessione del Garlasco in Prima. Dopo due stagioni, di cui una praticamente non disputata, il Garlasco torna nella categoria inferiore. Ora inizia il lavoro della dirigenza, che in sede di mercato avrà il compito di allestire una squadra pronta già dall'anno prossimo a ritentare il salto di categoria.

