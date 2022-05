Calcio, Seconda Categoria: il Superga in finale play-off, ma contro chi?

Nei play-off di Seconda Categoria il Superga supera il primo turno nel girone Y imponendosi per 1-0 a Casarile; decisiva la rete realizzata da Bianchi su rigore a 5 minuti dalla fine del match. Nel corso del primo tempo sono stati i granata a condurre la partita e a creare le occasioni più nitide per il vantaggio. Negli ultimi minuti di gioco, dopo lo svantaggio, i padroni di casa hanno tentato il tutto per tutto (sarebbe bastato loro il pareggio in virtù del miglior piazzamento in classifica), ma sono stati fermati dal portiere Nudi, che alla fine è risultato decisivo con i suoi interventi. Superga che accede così al secondo turno di playoff dove dovrebbe affrontare la Virtus Lomellina che ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Certosa. Il condizionale al momento è però d'obbligo in quanto la squadra pavese ha presentato ricorso a causa di una presunta sostituzione sbagliata. La partita ha visto partire subito forte gli ospiti che creano numerose occasioni, senza però trovare il vantaggio. A passare così in vantaggio sono i padroni di casa con Redi al 34’. Nella ripresa Piccininno trova la rete del pareggio che al momento non basterebbe al Certosa per superare il turno, ma come detto si dovrà adesso attendere l'esito del ricorso.