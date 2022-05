Calcio, Seconda Categoria: Superga beffato dal Certosa nella finale play-off (1-2)

Grande beffa per il Superga nella finale play-off del girone Y di Seconda Categoria. Al Centro Sportivo Buscaglia i vigevanesi, in vantaggio di un gol (e a cui bastava un pareggio per superare il turno in virtù del miglior piazzamento in campionato), nei minuti finali sono stati superati in rimonta dal Certosa per 2-1.

Il primo tempo è tutto di marca granata. Al 15’ Bianchi in area calcia centrale, sprecando un'ottima occasione per passare in vantaggio; dieci minuti dopo, su punizione dal limite di Louazine, Guastella non trova il tap-in vincente. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 43’ con Bianchi che, lanciato splendidamente da Louazine, fredda il portiere avversario.

A un minuto dall'intervallo, Guastella in area si gira benissimo e calcia sfiorando il raddoppio.

Nella ripresa continua il dominio dei padroni di casa, Louazine lancia ancora alla perfezione Bianchi che davanti al portiere si allunga troppo il pallone sciupando un gol clamoroso. Al 55' il primo squillo del Certosa che sfiora la rete del pareggio con un batti e ribatti in area. Superga sfortunato al 63’ quando ancora uno scatenato Bianchi, di testa, colpisce il palo. Negli ultimi 5 minuti succede di tutto: gli ospiti pareggiano con Sartori, in sospetta posizione di fuorigioco, e all’ultimo respiro, su punizione di Broglia, i pavesi realizzano il gol decisivo beffando i granata che erano a un passo dal traguardo.

Nell’ultimo turno di play-out il Lacchiarella crolla dolorosamente in casa per 1-3, a fare festa è dunque il Vellezzo Bellini che rimane cosi in Seconda Categoria.