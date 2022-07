Calcio, si presenta ufficialmente l'ambizioso FC Garlasco 1976

Con la presentazione di questa sera 28 luglio presso l’Agriturismo Cascina Barbesina, si è alzato il sipario sull’FC Garlasco 1976, neonata società che raccoglie l’eredità dell’FC Garlasco. Oltre alle novità per quanto riguarda i quadri dirigenziali, molti sono i volti nuovi nella rosa dei rossoneri per la prossima stagione. Confermati solamente il capitano Federico Rognoni e una nutrita batteria di giovani già presenti lo scorso anno, mentre arrivano dal Robbio il centrocampista Matteo Contiero, l’attaccante Nadir Meneghetti e il difensore Samuele Piedinovi, dalla Cavese il centrocampista Luca Sambugaro, dal Mortara il centrocampista Mattia Portaluppi e dal Vigevano 1921 l’attaccante Luca Elefante, che sarà però fermo ai box presumibilmente fino al 2023.

“Siamo contenti di essere qui a presentare pubblicamente la nostra rosa. Questo rappresenta il punto di inizio del nostro percorso, che sarà sempre caratterizzato da una crescita costante - ha dichiarato il presidente Silvia Strigazzi, alla presenza del sindaco Simone Molinari e dell'assessore Francesco Santagostino - Metterò la mia decennale esperienza nello sport al servizio della società per far sì che si possano raggiungere i traguardi più alti per la città”.

Entusiasta anche il ds Giovanni "Popo" Farina: “Sono emozionato di far parte di questo progetto, pensato e messo in atto da persone competenti e con grandi valori. Abbiamo cercato di fare una squadra il più possibile “garlaschese”, molti dei ragazzi sono nati e cresciuti qui ed è per noi un motivo di vanto. Lavoreremo per raggiungere obiettivi importanti già a partire da quest’anno, pensiamo di aver costruito una squadra di livello per la categoria”.

Mister Roberto Gioia, alla sua prima esperienza nei campionati lombardi

Anche il mister Roberto Gioia ha espresso il suo punto di vista sulla prossima stagione: “Faccio i complimenti alla società per come ha lavorato sul mercato e per come ha assemblato questa squadra, che reputo assolutamente di livello, unendo elementi giovani a giocatori di categoria superiore. Non vediamo l’ora di iniziare, dobbiamo avere un senso di rivalsa per riscattare la scorsa stagione. Quello che non ci mancherà sarà sicuramente l’entusiasmo”.

Tutto pronto quindi a Garlasco: il raduno è fissato per il 20 agosto, quando la squadra inizierà la preparazione al campo sportivo di Bereguardo.