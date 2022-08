Calcio, Promozione: il "Città" passa a Settimo (0-1), il Robbio crolla sul campo del Vighignolo (4-0)

Inizia con il piede giusto la stagione ufficiale del Città di Vigevano di mister Andrea Pisani, che supera per 0-1 in trasferta il Settimo Milanese nella prima gara della fase a gruppi di Coppa Italia. Di poche ore fa invece la notizia che il “Città” ha chiuso per altri due nuovi acquisti: il centrocampista 2003 Mattia Chilotti dall’Accademia Inter e l’attaccante classe 1992 Mauro Raimondo dal Senna Gloria, che aveva già vestito la maglia biancoazzurra nell’anno della promozione in Eccellenza. La prima occasione è dei ducali con Lagonigro che prova un pallonetto da oltre la metà campo vedendo il portiere di casa fuori dai pali, ma la sfera finisce appena sopra la traversa. Al 18’ è il Settimo a farsi vedere, con Azzini che in ribattuta nel cuore dell’area calcia clamorosamente a lato. Al 28’ sfiora il vantaggio il “Città” con una bella punizione di Pelli, preludio al gol che arriva al 40’ grazie al tap-in di Limiroli su un rimpallo scaturito da un cross di Rigoni. La prima frazione si chiude sullo 0-1. Nella ripresa il Settimo prova a farsi vedere nella metà campo ducale, ma sono proprio i vigevanesi ad avere l’occasione più ghiotta per raddoppiare sempre con Limiroli che però, una volta in area, calcia debolmente. Il Settimo rischia seriamente di pareggiare al 44’ della ripresa, quando Filippo Venezia salva sulla linea sul tiro di Mandelli. Dopo cinque minuti di recupero, il direttore di gara decreta la fine e arriva così la prima vittoria stagionale del Città di Vigevano. I ducali saranno impegnati già martedì prossimo 30 agosto alle ore 20.30 sul sintetico dell’Antona contro il Barona Sporting.

Inizio in salita invece per il Robbio di mister Devis Barbin, che perde per 4-0 sul campo del Vighignolo sotto i colpi di Castelnuovo, Azzarone, Gentile e Scotti. I granata si sono presentati con parecchie defezioni dopo le prima settimane di preparazione e con una formazione rimaneggiata ma, dopo un primo tempo equlibrato e in cui il Robbio ha tenuto bene il campo, nella ripresa c’è stato un crollo fisico e di concentrazione evidente che ha portato a questo passivo pesante. Il prossimo impegno per il Robbio è martedì prossimo 30 agosto alle ore 20.30 in casa contro l’Assago.

