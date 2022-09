Calcio, Promozione: pareggio per il Città di Vigevano sul campo della Frog (1-1), il Robbio dilaga con il Rozzano (4-0)

Inizia con un pareggio il campionato del Città di Vigevano, che fa 1-1 sul campo della neopromossa Frog Milano. Il primo pericolo lo creano i padroni di casa intorno al 12’, quando Rizzini in contropiede costringe Nucera all’uscita fuori area. Al 17’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Bilello a sfiorare il gol, ma il suo tiro violento finisce fuori dallo specchio. Al 21’ ancora Rizzelli spaventa i ducali centrando in pieno la traversa. La gara prosegue senza particolari sussulti fino al 47’ quando in pieno recupero Bilello segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo sfrutta il velo di Robustelli e insacca portando i ducali in vantaggio. Nella ripresa il “Città” perde per infortunio sia Limiroli che Robustelli, con la Frog che non si rende particolarmente pericolosa a differenza dei ducali che con Pelli e Migheli si fanno vedere dalla parte della porta dei padroni di casa. Al 38’ però Nucera atterra Rizzini in area di rigore e il direttore di gara assegna il penalty, che Luongo (nel singolare ruolo di calciatore-allenatore) realizza regalando così il pareggio ai suoi. Nel finale, da registrare l’espulsione per doppia ammonizione di Nucera, che però viene sostituito da Lagonigro e non dal portiere di riserva, perché il direttore di gara non ha autorizzato la sostituzione. La gara si conclude sull’1-1. Un punto che forse sta stretto ai biancoazzurri, che hanno comunque condotto la partita per gran parte del tempo. Settimana prossima al centro sportivo Antona arriverà il Pontevecchio Magenta.



Molto positiva la prima uscita del Robbio di mister Devis Barbin, che vince 4-0 in casa contro il neo-promosso Rozzano. Da segnalare che in settimana è tornato tra le file dei granata l’attaccante Simone Zanellati, che in estate si era accasato all’Oltrepo. Dopo i primi 15’ in cui la gara è stata in bilico, il Robbio ha preso il comando passando in vantaggio con il sopracitato Zanellati. Poco prima del riposo i granata hanno raddoppiato con Petrillo, chiudendo poi la pratica nel secondo tempo con le reti di Baldi e Agnesina. Settimana prossima il Robbio farà visita al Settimo Milanese.

Risultati e Classifica Promozione girone F