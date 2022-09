Calcio, Prima Categoria: il Vigevano parte con il piede giusto, 1-0 all'Athletic Pavia

Il Vigevano fuga le perplessità emerse in fase di preparazione e parte bene in campionato sconfiggendo al Dante Merlo (1-0) l'Athletic Pavia, formazione che ha acquisito i diritti di Prima Categoria dal disciolto Alagna. Dopo lo 0-4 di domenica scorsa a Casorate e la stentata vittoria in rimonta di mercoledi con il Romano Banco, entrambe gare di Coppa Lombardia, c'erano un po' di timori, soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio difensivo. Invece l'undici di mister Bruno ha disputato quest'oggi una gara decisamente più accorta ed equilibrata.

E dire che l'inizio aveva un po' spaventato con un salvatagggio sulla linea di Serra quando erano trascorsi appena due minuti. Al 12' prima ghiotta occasione per i biancocelesti con un lancio lungo che proietta Carnevale verso la porta; l'attaccante però perde l'attimo e si fa deviare la conclusione in angolo. Dopo la mezz'ora Enrico Rossi smista all'indietro per Carnevale Schianca che tutto solo mette dentro, ma l'arbitro annulla in quanto la palla avrebbe superato la linea di fondo. Nel finale di tempo si rivede l'Athletic con una pericoloso progressione dell'ex Necchi, ma Drago sventa in corner. Un minuto dopo una spizzata di testa di Portaluppi sorvola di poco la traversa.

il salvataggio sulla linea di Serra dopo appena due minuti di gioco (foto Anna Fazzi)

In apertura di ripresa il Vigevano si rende subito pericoloso in un paio di circostanze, preludio al gol che arriva al 14': cross dal fondo di Torti e in piena area bella girata di Carnevale che manda la palla a “baciare” il palo. Considerato anche il caldo, si temeva un certo calo alla distanza, ma ad accusare maggiormente sono gli ospiti che faticano a reagire. Il Vigevano controlla infatti il vantaggio senza particolari problemi grazie anche ai nuovi subentrati, andando anche vicino al raddoppio. Solo nel finale c'è un po' d'affanno, soprattutto quando all'89' l'arbitro corregge una sua decisione (in un primo tempo aveva indicato il dischetto) fischiando una punizione dal limite che termina poi a lato.

Buona dunque la prima (unica nota negativa i tanti, troppi, ammoniti), aspettando la verifica di domenica prossima in trasferta sul campo del Locate che quest'oggi ha impattato 1-1 in casa contro il Lungavilla.

Vigevano Scuteri, Serra, Marangon, Ottone (55' Laboranti), Marchesin, Drago, Zanimacchia (67' Borrelli), Torti (61' G. Rossi), E. Rossi (46' Tino), Carnevale Schianca (87' Castellaneta), Portaluppi. All. Bruno.