Calcio, ieri sera è andata in scena la terza edizione del Memorial Alberto Arzani

Ieri sera allo stadio Dante Merlo si è tenuto il terzo memorial Alberto Arzani, nel ricordo del portiere originario di Garlasco scomparso qualche anno fa per un male incurabile all’età di 36 anni. A partecipare quest’anno sono state il Vigevano 1921 e il Gambolò, due delle squadre in cui Arzani ha militato nella sua lunga carriera dilettantistica, che prima dell’inizio della gara si sono riunite al centro del campo e hanno reso omaggio ai genitori di Alberto, presenti ieri sera all’evento. L’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza a “Progetto Blu”, che assiste i malati oncologici. Ecco il comunicato del Vigevano ’21, che ieri sera ha ospitato l'evento:

“Il Memorial è ogni anno un’occasione per ricordare insieme un compagno di campo, di spogliatoio e di vita in un abbraccio generale che metta al centro chi ogni giorno piange un figlio”.

La gara si è poi conclusa sul risultato di 2-1 per i biancocelesti.