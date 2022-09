Calcio, Prima Categoria: due buoni pareggi per Castelnovetto e Garlasco

Dopo la bella vittoria interna nel turno inaugurale contro la Frigirola, il Castelnovetto ha colto quest'oggi un bel pareggio esterno sul non facile campo di Casorate Primo (1-1). Una partita che l'undici di mister Manzo ha controllato per buona parte della sua durata. Dopo il nulla di fatto del primo tempo, gli ospiti passano in vantaggio al quarto d'ora della ripresa con Cisse abile a ribattere in rete su calcio d'angolo. Il vantaggio dura però lo spazio di tre minuti. Su una palla persa banalmente a centrocampo, il Casorate mette in atto un contropiede solitario dove il portiere Vicino non può fare altro che provocare il rigore: la trasfornazione dal dischetto è di Viviani. Nell'ultima mezz'ora entrambe le formazioni hanno la possibilità di vincere. Prima un bel colpo di testa di Carpinelli è ben neutralizzato dal portiere di casa, quindi è Viviani a salvare il risultato con un grande intervento.

Primo punto invece per il Garlasco che esce con un 2-2 dal campo di Cava Manara. I rossoneri soffrono nella prima parte del match andando sotto nel punteggio al 23' con Ialenti. Buona però la reazione che al 35' porta al pareggio di Pira il quale raccoglie un cross di Pedroni ed è abile ad anticipare di punta sul primo palo. Al 20' della ripresa il Garlasco si porta addirittura in vantaggio con un tiro dal limite di Meneghetti, ma a un quarto d'ora dalla fine un'ingenuità costa un calcio di rigore: Lodola intuisce il tiro a mezza altezza di Zohar, ma non riesce a impedire che il pallone entri in rete. Moderatamente soddisfatto mister Gioia: “La scorsa settimana avevano giocato meglio, ma questa volta è arrivato il risultato. Speriamo di recuperare qualche giocatore perchè al momento siamo un po' contati”.