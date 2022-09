Calcio, Prima Categoria: il Vigevano si spegne nella ripresa, vince il Locate

Alla prima trasferta il Vigevano di mister Bruno cade sul campo di Locate (2-1). Nel primo tempo i biancocelesti hanno fornito una discreta prestazione contro i padroni di casa, retrocessi lo scorso anno dalla Promozione. Il Locate passa in vantaggio dopo 8 minuti con una bella azione finalizzata da un'incornata di Ginelli. Il Vigevano però reagisce e attorno al quarto d'ora riesce a pareggiare: da una punizione di Carnevale ribattuta dalla difesa, Marangon apre a Castellaneta che mette in mezzo un rasoterra che viene ben piazzato da Marchesin. Sull'onda del gol, gli ospiti hanno ancora qualche buona occasione con Carnevale che al 25' si invola in contropiede, ma un po' spinto non riesce a calciare con pericolosità; alla mezz'ora un tiro di Castellaneta esce di poco a lato, infine, poco prima del riposo, ancora Carnevale per poco non riesce ad approfittare di un retropassaggio al portiere. Nella ripresa il Vigevano entra però male in campo lasciando troppo spazio ai padroni di casa che al 25' trovano il gol partita: indecisione di Scuteri che in uscita si lascia sfuggire la palla e Petrolà, appostato a pochi passi, ne approfitta. La reazione dei biancocelesti è disordinata e solo di nervi e non porta ad alcun risultato di rilievo.

Il Vigevano avrà la possibilità di riscattarsi già mercoledì sera quando, nel recupero della prima giornata, sarà ancora impegnato fuori casa contro la Giovanile Lungavilla.

Vigevano 1921 Scuteri, Serra, Drago, Marchesin, Marangon (Lovati), Ottone (Borrelli), Zanimacchia (Portaluppi), Torti, G. Rossi (Tino), Castellaneta, Carnevale Schianca. All. Bruno.