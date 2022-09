Calcio, Promozione: a Vittuone festeggia il Città di Vigevano (1-2), il Robbio perde a Vighignolo nel finale (1-0)

Prima vittoria in campionato per il Città di Vigevano di mister Pisani, che supera in trasferta l’Accademia Calcio Vittuone con il risultato di 1-2. Nelle prime battute i padroni di casa partono meglio e già al 4’ si fa vedere dalle parti di Nucera con un tiro dal limite di Fedeli. Il Vittuone si rende pericoloso ancora con il sopracitato Fedeli, che al termine di un’azione complessa calcia fuori di poco. Al 16’ ancora i biancoverdi in contropiede impegnano Nucera, ma al 20’ sono i ducali a passare in vantaggio: Limiroli si cimenta in in azione personale ma la sua conclusione è ribattuta e sul tap-in Rigoni si fa trovare pronto. Gioia di breve durata per i biancoazzurri che subiscono il pareggio di Barbieri al 23’. Nella restante parte di primo tempo i milanesi si rendono ancora pericolosi in contropiede, ma al doppio fischio dell’arbitro si rimane sull’1-1.

Nella ripresa il “Città” parte forte e al 16’ trova il gol del sorpasso con Limiroli, che sfrutta un passaggio filtrante di Nicolò opportunamente “allungato” da Fedegari. Nell’ultima parte della seconda frazione il Vittuone cerca il pareggio e Nucera si fa trovare pronto in più di un’occasione. Al 32’ viene espulso capitan Lagonigro per somma di ammonizioni dopo un parapiglia dettato dal nervosismo in campo. Il “Città” difende il risultato in inferiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora e porta a casa tre punti importanti per il morale e per la classifica, che ora lo vede a metà classifica con 4 punti. Settimana prossima i ducali ospiteranno la Rhodense.

Seconda sconfitta consecutiva per il Robbio di mister Devis Barbin, che viene superato in trasferta a Vighignolo (1-0). Una gara che, si può dire, i granata perdono immeritatamente, senza mai aver subito particolarmente il gioco avversario. A pesare sicuramente sull’andamento della gara l’espulsione di Cuccu al 10’ della ripresa, che sceglie male il tempo dell’intervento sull’attaccante avversario. Il gol del Vighignolo arriva al 41’ del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite (che il direttore di gara aveva assegnato per un tocco di mano di un giocatore granata, in realtà tutt’altro che evidente). Il Robbio rimane quindi fermo a tre punti in classifica, e domenica prossima incontrerà l’Assago ancora una volta in trasferta.

Risultati e Classifica Promozione girone F