Calcio, Prima Categoria: il Garlasco "azzanna" la Frigirola (4-2)

Un Garlasco decisamente in crescita, dopo la sconfitta immeritata nella gara d'esordio con il Casorate e il pareggio di domenica scorsa a Cava Manara, ha colto questa sera la prima convincente vittoria superando con il punteggio di 4-2 la Frigirola. La compagine pavese, al contrario, dopo aver raggiunto i play-off la passata stagione, ha iniziato nel peggior modo possibile il campionato, ferma ancora al palo.

L'avvio dell'undici di mister Gioia è devastante. Dopo 5 minuti Cepeli porta in vantaggio i suoi con un azzeccato colpo di testa; al quarto d'ora è Meneghetti a trasformare un calcio di rigore e alla mezz'ora lo stesso Meneghetti porta a tre le marcature con un tiro da posizione defilata. Nel finale di tempo gli ospiti riescono ad accorciare le distanze, ma nel recupero concesso dall'arbitro Pedroni le ristabilisce immediatamente su calcio di punizione. Nella ripresa il Garlasco cala di ritmo e attorno al 20' subisce la seconda rete, ma nel complesso la squadra bada soprattutto a gestire il vantaggio e le forze in vista del match di domenica prossima, ancora in casa contro l'Accademia Milanese.