Calcio, Prima Categoria: Garlasco in scioltezza, rocambolesco 4-4 del Castelnovetto

Seconda netta vittoria casalinga del Garlasco che, dopo il 4-2 rifilato alla Frigirola nel recupero di mercoledì, supera 3-0 l'Accademia Milanese. Anche questa volta l'undici di mister Gioia aggredisce la partita sin dai primi minuti mettendo alle corde gli avversari che vanno sotto al 19' su gol di Pira che sfrutta a dovere un cross rasoterra di Contiero. Il raddoppio arriva alla mezz'ora: Meneghetti interviene al volo di destro su punizione messa in mezzo da Sanbugaro. Il Garlasco colpisce anche una traversa, però nel finale di tempo ha un calo e gli avversari hanno l'opportunità di dimezzare lo svantaggio, ma sprecano un calcio di rigore facendosi respingere anche la ribattuta. Nella ripresa il Garlasco torna padrone del campo sprecando numerose occasioni anche a tu per tu con il portiere. Il terzo gol arriva a dieci minuti dalla fine con Boselli che di tacco interviene su un calcio d'angolo battuto corto. Nel finale pure i rossoneri falliscono un penalty con Meneghetti che sbaglia anch'egli la ribattuta.

Domenica prossima trasferta a Lungavilla contro una formazione che il Garlasco affronterà anche mercoledì sera, in casa, nell'ultimo impegno del proprio girone di Coppa Italia, competizione che vede l'undici lomellino virtualmente fuori dai giochi.

Rocambolesco 4-4 invece tra Castelnovetto e Cavese. Gli ospiti passano per primi in vantaggio dopo 7 minuti, ma i padroni di casa pareggiano attorno al quarto d'ora con Stara che, su cross dalla sinistra, riprende un suo tiro ribattuto e mette in rete. Poco prima della mezz'ora la Cavese torna avanti nel punteggio, ma al 38' Finesso sfrutta un cross di Stara per il 2-2 con cui le squadre vanno al riposo. Al 10' della ripresa primo vantaggio del Castelnovetto: su lancio lungo di Finesso, Gentile sorprende il portiere in uscita con un pallonetto. Passano dieci minuti e la Cavese impatta 3-3. L'undici di mister Manzo ritrova il vantaggio al 40' con un colpo di testa di Finesso, ma all'ultimo minuto di recupero viene ancora ripreso. Amarezza per il finale, anche se il risultato di parità è sostanzialmente corretto.

Domenica prossima per il Castelnovetto trasferta sul campo dell'Accademia Milanese.