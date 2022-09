Calcio, Prima Categoria: il Vigevano supera in rimonta l'Albuzzano (2-1)

Dopo due sconfitte il Vigevano torna alla vittoria superando al Dante Merlo l'Albuzzano per 2-1. Il successo è meritato, ma al netto delle assenze (mancavano lo squalificato Marchesin, Borrelli, Casula e Schintu), l'idea è che c'è ancora tanto da lavorare se l'intenzione è quella di recitare un ruolo importante in campionato.

Il Vigevano parte bene rendensosi subito pericoloso con il solito Carnevale Schianca che al 7' colpisce un palo su punizione e poi al 12' impegna il portiere Baronchelli. Al 24' è però l'Albuzzano a passare in vantaggio con Faccioli con un tiro di sinistro da dentro l'area. I biancocelesti reagiscono e alla mezz'ora Castellaneta vede una sua conclusione alzata da Baronchelli sopra la traversa. Il pareggio è comunque nell'aria e arriva al 40': lancio di Castellaneta, Carnevale salta l'uomo e infila con una gran botta sotto la traversa. Nel finale gli ospiti hanno però due buone occasioni per tornare in vantaggio, ma Scuteri prima salva di piede su Dia e quindi para una conclusione di De Simeis.

Carnevale Schianca, fuori quadro, realizza il gol del pareggio (foto Anna Fazzi)

In avvio di ripresa il Vigevano parte lancia in resta, ha prima un'occasione con Carnevale, ma è Codagnone a trovare il gol del 2-1 al 10' con un tiro appena dentro l'area. Al 20' l'Albuzzano fruisce di un calcio di rigore per un ingenuo fallo di Lovati su Doualla; sul dischetto va Schiavon che tenta uno “scavetto”, ma sbaglia clamorosamente mandando la palla sopra la traversa. Scampato il pericolo, la squadra di mister Bruno arretra però troppo il baricentro e concede un paio di buone occasioni al pericoloso Dia che Serra fatica a contenere. Alla fine arrivano comunque i tre punti che consentono al Vigevano di centrare la seconda vittoria in campionato, iniezione di fiducia in vista della trasferta di domenica prossima sul campo della Rivanazzanese, reduce da uno 0-2 con il Locate.

Il gol vittoria di Codagnone (foto Anna Fazzi)

Il clamoroso errore dal dischetto dell'Albuzzano (foto Anna Fazzi)

Vigevano 1921 Scuteri, Serra (G. Rossi), Lonati, Laboranti (Marangon), Ottone, Drago, Castellaneta (Portaluppi), Torti (Pillon), Codagnone (Miotto), Carnevale Schianca, Zanimacchia. All. Bruno.