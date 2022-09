Calcio, Promozione: pareggio a reti inviolate tra Città di Vigevano e Rhodense, il Robbio fa 1-1 ad Assago

Pareggio a reti bianche per il Città di Vigevano di mister Andrea Pisani in casa contro la Rhodense (0-0). Nelle prime battute di gara succede poco o nulla, con le squadre che non riescono a trovare gli spazi giusti per impensierire l’avversario. La prima vera azione pericolosa è dei ducali con il solito Limiroli, che riceve palla sulla tre quarti e fa partire un missile che si stampa sulla traversa. Al 29’ e al 33’ è la Rhodense a farsi vedere dalle parti di Nucera, ma prima Trovato spreca e poi lo stesso Nucera si fa trovare pronto su Italia. Nella ripresa il primo avvenimento degno di nota è la punizione di Pelli al 16’ che costringe il portiere ospite a respingere in angolo. Al 22’ Italia su un rovesciamento di fronte scaturito da un angolo sbaglia un gol praticamente fatto per la Rhodense. Anche dopo la girandola dei cambi le squadre sembrano non riuscire a sbloccare il punteggio. Da segnalare al 44’ l’espulsione di Pelli per doppia ammonizione, che quindi salterà la prossima gara di campionato. Dopo 6’ di recupero il direttore di gara fischia tre volte e decreta il pareggio. Un punto che tutto sommato, considerando la forza dell’avversario (sulla carta una delle squadre più attrezzate del girone) può andare bene al Città di Vigevano, che rimane a metà della classifica con 5 punti all’attivo senza staccarsi troppo dalle zone importanti della classifica. Domenica prossima i ducali saranno impegnati a Robbio per l’attesissimo derby lomellino.

Proprio il Robbio di mister Devis Barbin torna a fare punti dopo due sconfitte consecutive, uscendo con un 1-1 dal campo dell’Assago. Anche oggi i granata hanno controllato il gioco per gran parte della gara, ma a metà secondo tempo hanno subito il gol dei milanesi messo a segno da Iacuaniello. Il Robbio però non si è scomposto e ha cercato il pareggio con insistenza, trovato poi a cinque minuti dal termine con Zanellati. All’ultimo minuto di gioco i granata avrebbero addirittura potuto vincerla, quando Ponzi ha colpito in pieno il palo con una conclusione da fuori. Il Robbio sale quindi a 4 punti, attestandosi a metà della classifica. Domenica prossima il derby con il Città di Vigevano può rappresentare una sliding door importante per la stagione.

