Calcio, Seconda Categoria: Cassolese avanti tutta, riscatto Superga

Nella quarta giornata del girone T, la Cassolese vince per 3-0 il derby lomellino con la Gravellonese confermandosi a punteggio pieno. La capolista parte fortissimo e al decimo minuto Cerrito insacca la rete dell'1-0. Nonostante il vantaggio, i padroni di casa continuano ad attaccare, realizzando la seconda rete con Costarella. Nella ripresa Autelli chiude i conti, firmando il 3-0. Quattro su quattro per la Cassolese, che rimane prima con due lunghezze di vantaggio sullo Zibido San Giacomo, uscito vittorioso in casa contro la Virtus Lomellina per 2-0. Giallorossi che ottengono una vittoria importante, grazie alle reti siglate da Maggioni e Nazzaro.

Trionfo anche per il Superga, che si riscatta della sconfitta infrasettimanale con la Cassolese andando a vincere a Buccinasco in casa del Nevada (1-3). I ragazzi di mister Castellazzi, nonostante i numerosi infortunati e squalificati, passano in vantaggio al 18’ minuto su rigore con Palmisano. Il pareggio dei padroni di casa non tarda ad arrivare, su angolo Ghoulia insacca battendo il portiere lomellino. Alla mezz’ora del primo tempo, ancora Palmisano su rigore, trova la rete del momentaneo 2-1. Nella ripresa, il neoentrato Passerella chiude i giochi, portando il Superga alla terza vittoria in campionato, a meno tre punti in classifica dalla capolista.

Cade il Gamboló per 1-0 in casa della Virtus Abbiatense, complice l’autorete di Coppa e nella ripresa l’espulsione di Bianchi a 20’ dalla fine. Grave passo falso anche per il Mortara superato in casa per 0-2 dalla matricola Pro Ferrera. Per gli ospiti decisivo Jakaj, che realizza una doppietta.

Seconda vittoria per il Casarile, che batte per 3-2 la Lomellina grazie alle reti di Chouak, Mandola e Scorti. Vittorie dilaganti, sia per la Freccia Azzurra che ne rifila tre al Gropello, che per il San Giorgio, vittorioso con il medesimo risultato in casa contro il Buccinasco.