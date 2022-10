Calcio, Prima Categoria: Castelnovetto in scioltezza, mentre il Garlasco fa "harakiri"

Con la netta vittoria sul campo dell'Accademia Milanese (0-3), il Castelnovetto si porta momentaneamente al comando della classifica a pari punti con il Locate in attesa del posticipo di questa sera del Siziano Lanterna, impegnato a Casorate. Alla vigilia una gara da non prendere sotto gamba, visto il divario di classifica e anche alcune importanti assenze nell'undici lomellino. Poi però l'incontro è stato a senso unico, dominato dal Castelnovetto, che oltre ai tre gol ha avuto un'infinità di occasioni e in difesa non è mai stato impensierito. La partita viene subito indirizzata dopo 10 minuti dal gol di Pisati, pronto a raccogliere in corsa un cross di Stara. Al 20' il raddoppio porta la firma di Fogazzi che riprende una respinta della difesa su calcio d'angolo, stoppa d'interno e mette la palla sul secondo palo. Al quarto d'ora della ripresa Stara va ancora via sulla fascia saltando l'uomo, arrivato sul fondo mette in mezzo per il facile tocco di Gentile a porta vuota.

Brucia invece la sconfitta del Garlasco a Lungavilla (2-1). Come su molti campi quest'oggi il caldo si è fatto sentire influendo sul gioco. Dopo un primo tempo equilibrato, dove gli ospiti hanno cercato di fare di più la partita, ma senza occasioni di rilievo, nella ripresa i rossoneri sprecano un'occasione clamorosa sulla linea di porta, poi a una ventina di minuti dalla fine due clamorose ingenuità nello spazio di un solo minuto consentono al Lungavilla di portarsi in vantaggio. Il Garlasco reagisce e riesce ad accorciare le distanze al 90' con Attolini, ma ormai è troppo tardi per rimediare. “Dobbiamo prestare più attenzione – dice mister Gioia – non è la prima volta che confezioniamo dei gentili omaggi ai nostri avversari”.