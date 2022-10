Calcio, Promozione: il Robbio stende il Città di Vigevano nel derby (4-0) e torna alla vittoria

Il derby lomellino di Promozione andato in scena oggi tra Robbio e Città di Vigevano ha visto i granata superare nettamente i ducali per 4-0. Una vittoria che rilancia la squadra di Barbin in classifica e che allo stesso tempo pesa per la compagine ducale guidata da Pisani.



L’avvio vede il Robbio rendersi pericoloso con Zanellati e Petrillo, a cui il “Città” risponde con un tiro dalla distanza di Fedegari. In seguito è Damiani a provare ad impensierire il Robbio, sempre però con tiri dalla distanza che finiscono sopra la traversa. Al 40’ il match si sblocca con la rete di Zacchi, bravo a colpire di testa su angolo di Zanellati e a beffare Nucera. Prima del riposo, il Robbio raddoppia nel recupero della prima frazione con Baldi, autore di un bel gol in semirovesciata. Nella ripresa i ducali sembrano accusare il colpo e già al quarto d’ora Petrillo non sbaglia insaccando dopo un bell’assist di Zanellati. Dieci minuti più tardi è proprio Zanellati che dopo aver messo a referto due assist riesce a trovare la gioia personale, siglando il definitivo 4-0. Nella restante parte di gara, il Robbio avrebbe potuto aumentare ancora di più il divario mentre i ducali dal canto loro si sono resi pericolosi con il solo Limiroli. La prossima domenica il Città di Vigevano ospiterà il Bressana: sarà fondamentale mettersi alle spalle la prestazione del derby e ripartire alla ricerca dei tre punti. Il Robbio invece farà visita alla Frog Milano, con l'obiettivo di dare continuità all’ottimo risultato ottenuto oggi.

Qui il tabellino della gara:

Robbio Libertas. 1 Bonassi, 3 Xhani, 4 Zacchi, 21 Canino (19 Ait Bel Hadj al 24′ st), 17 Bernaudo (13 Arcolin al 31′ st), 25 Agnesina, 8 Carvalho (17 Petrillo N., al 16′ pt), 22 Zanellati, 6 Sosna, 14 Baldi (24 Ponzi al 24′ st), 11 Petrillo F.. All. Barbin. A disposizione: 12 Scrivanti, 10 Penna, 2 Eliseo.

Città di Vigevano: 1 Nucera, 2 Lagonigro, 3 Baldazzi, 4 Fedegari (13 Invernizzi al 45′ pt), 5 Lombardo, 6 Rigoni (14 Bazzano al 42′ st), 7 Damiani, 8 Migheli (19 Venezia F. al 25′ st), 9 Limiroli, 10 Miscioscia (15 Nicolò al 15′ st), 11 Robustelli (17 Infantino al 6′ st). All. Pisani. A disposizione: 12 Gesmundo, 16 Cosentino, 18 Venezia P.

Arbitro: Agazzi di Milano.

Marcatori: Zacchi al 40′ pt, Baldi al 46′ pt, Petrillo F. al 14′ st, Zanellati al 26′ st.

Note: spettatori 100. Primo tempo 2-0. Calci d’angolo 4-1. Ammoniti Miscioscia, Zacchi.

