Calcio, Seconda Categoria: la Cassolese perde partita e primato, il Gambolò torna alla vittoria

E' stata una domenica in buona parte negativa per le compagini lomelline la quinta nel girone T di Seconda Categoria. Va registrata innanzitutto la prima sconfitta stagionale della Cassolese, superata in casa dallo Zibido S. Giacomo in una match rocambolesco finito 3-4. Nel corso del primo tempo gli ospiti dominano la partita portandosi in vantaggio di tre reti. Nella ripresa, Sidonio realizza una doppietta accorciando il risultato, ma i giallorossi segnano la quarta rete con Co. Nel finale va in gol Scalisi su punizione, ma non basta per evitare la prima sconfitta stagionale e la perdita del primato in classifica a vantaggio proprio dello Zibido.

Pareggio del Superga in casa contro il San Giorgio per 0-0 al termine di una partita in totale equilibrio tra le due formazioni. Per mister Castellazzi la buona notizia del rientro di Giorgis che ha scontato le quattro giornate di squalifica. Tra le poche note positive di giornata il ritorno alla vittoria del Gamboló, che s'impone per 2-1 sul Casarile. Tre punti importantissimi per i padroni di casa, che sbloccano la partita al 10’ con Infantino di testa su calcio d' angolo. Nella ripresa Scorti trova il gol del pari, ma non basta, perché dopo cinque minuti, ancora su corner, Condello trova la rete che vale la vittoria per il Gamboló.

Finisce senza reti anche il derby tra Lomellina e Virtus Lomellina. Decisivo il rigore sbagliato da Khayat che avrebbe permesso agli ospiti di portarsi nelle posizioni alte della classifica dove stazione il Buccinasco, quarto, grazie alla vittoria di oggi per 2-1 contro la Virtus Abbiatense, grazie alle reti di Careri e Plachesi. Torna a vincere il Gropello San Giorgio che supera 2-0 il Mortara uscendo momentaneamente dalla zona calda della classifica: decisive le reti di Treccani e Pederzani. Altra sconfitta per la Gravellonese, che viene battuta per 1-4 dalla Freccia Azzurra. Padroni di casa, che si trovano ultimi in classifica, con un solo punto e la peggior difesa del campionato. Infine il Pro Ferrera cade in casa per 3-4 contro il Nevada, facendosi raggiungere a quota 5 punti, nella parte bassa della classifica.