Calcio, Prima Categoria: il Garlasco supera il Locate (1-0), il Castelnovetto regola il Lungavilla (2-0)

Dopo la sconfitta della settimana scorsa a Lungavilla, il Garlasco riesce ad ottenere una vittoria fondamentale in casa contro il Locate per 1-0. Nella prima frazione di gara sono i rossoneri a dettare legge, chiudendo il Locate nella propria metà campo, fallendo qualche occasione ghiotta per andare in vantaggio. Vantaggio che tuttavia arriva al 43’ con il solito Meneghetti, che sfrutta una bella azione dal versante destro della coppia Pedroni-Contiero, dove quest’ultimo con un pallone rasoterra serve in mezzo all’area l’accorrente Meneghetti. Nella ripresa il Garlasco soffre di più ed è il Locate a cercare con insistenza il pareggio. Gli ospiti hanno due occasioni importanti per pareggiare, ma il Garlasco fa male in contropiede, sfiorando più volte il raddoppio. Un tempo ciascuno, dunque, ma la compagine di mister Gioia si è dimostrata più cinica e solida degli avversari. Con questi tre punti i rossoneri salgono a dieci punti in classifica, accorciando sulle prime della classe. Domenica prossima il Garlasco farà visita alla Rivanazzanese.

Non si ferma più il Castelnovetto di mister Manzo, che vince 2-0 in casa contro l’ostico Giovanile Lungavilla. Una gara estremamente combattuta, come da pronostico della vigilia. Il Castelnovetto, in estrema fiducia dopo questo ottimo avvio di stagione, disputa una gara di livello e si porta in vantaggio con Fogazzi al 25’, che ribadisce in rete un cross di Pisati dopo una lunga cavalcata sul versante sinistro. Anche il Lungavilla ha le proprie possibilità per segnare, ma il portiere del Castelnovetto Deppero si è sempre fatto trovare pronto, dando sicurezza al reparto arretato. Nella ripresa il Lungavilla si lancia nel forcing alla ricerca del pareggio, ma è il Castelnovetto a raddoppiare ancora sull’asse Pisati-Fogazzi, con il secondo che sigla la propria personale doppietta al 30’. Una vittoria che proietta i lomellini in testa alla classifica del girone I di Prima Categoria: uno scenario che nel piccolo paese lomellino sembrava utopia all’inizio della stagione. Il cammino del Castelnovetto proseguirà domenica prossima in casa del Locate, in quello che sarà uno scontro diretto.

Risultati e Classifica - Prima Categoria girone I