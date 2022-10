Calcio, Prima Categoria: il Vigevano delude, con la Mottese è solo 1-1

Deludente prestazione del Vigevano che non va oltre l'1-1 in casa contro la Mottese e non sfrutta gli altri risultati della giornata per portarsi al secondo posto solitario della classifica alla spalle del fuggitivo Castelnovetto. Va detto che gli ospiti, per quanto sino a oggi avessero un solo punto in classifica, hanno disputato di sicuro una buona gara, ma obiettivamente dai biancocelesti c'era da aspettarsi molto di più.

Particolarmente negativo il primo tempo nel quale il Vigevano ha combinato davvero poco. Al 10' Marchesin, appostato nell'area piccola, calcia fuori. Poco dopo la mezz'ora, su centro di Marangon, è Zanimacchia a colpire di testa, ma il portiere neutralizza. Al 35' la Mottese passa in vantaggio: il portiere Nugnes, chiamato a sostituire Scuteri, respinge corto un tiro dalla distanza e da centro area Spadini mette dentro. Al 40' ci prova Carnevale su calcio di punizione: il suo tiro buca la barriera, ma il portiere neutralizza.

Il Vigevano inizia meglio la ripresa e dopo 4 minuti riesce a pareggiare: angolo di Carnevale, il portiere della Mottese esce male e Ottone con il fianco realizza il gol dell'ex. Sull'onda del gol i padroni di casa cercano di prendere il sopravvento, ma la Mottese non sta a guardare e alla mezz'ora un tiro da lontano di Spadini viene respinto di pugni da Nugnes. Al 37' ci prova Codagnone con un tiro da fuori ben parato. Poco dopo ancora Codagnone, questa volta di testa, coglie il palo pieno a portiere battuto, purtroppo nessun compagno si fa trovare pronto nella ribattuta. In pieno recupero il Vigevano, sbilanciato in avanti, rischia grosso perdendo palla, Spadini si invola tutto solo in contropiede, ma per fortuna Nugnes in uscita salva almeno il pareggio.

Vigevano 1921 Nugnes, Serra, Marangon, Ottone, Marchesin, Laboranti (Borrelli), Zanimacchia, Pillon (Torti), Portaluppi (Castellaneta), Codagnone, Carnevale Schianca. All. Bruno.