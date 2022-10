Calcio, Promozione: il Città di Vigevano supera il Bressana (2-1), stop per il Robbio con la Frog (1-0)

Torna il sorriso in casa Città di Vigevano, che vince in casa per 2-1 contro il Bressana riscattando così la pesante sconfitta subita nel derby della scorsa settimana. La gara parte con un Città di Vigevano agguerrito, che si fa vedere dalle parti della porta del Bressana con Lamaj, che però è impreciso. Al 14’ arriva anche il vantaggio per i ducali, che passano grazie a Pelli che riceve da una rimessa laterale e segna con un bellissimo tiro. Al 22’ gli ospiti protestano per un tocco di mano nell’area vigevanese, non rilevato dal direttore di gara. Nessun altro squillo nel primo tempo, che si chiude sull’1-0. La seconda frazione comincia con il piede giusto per la squadra di Pisani, che raddoppia con la rete di Rigoni, servito in area da Lagonigro, lasciato colpevolmente solo dagli oltrepadani. Al 14’ è ancora Pelli a impegnare Lodigiani, mentre il Bressana si fa vedere con una conclusione di Barcella. Gli arancioneri riescono tuttavia a riaprire il match quando Lombardo tocca di mano in area su tiro di Mezzio. Sul dischetto si presenta Farina, che non sbaglia. L’ultimo quarto d’ora il Bressana lo gioca spinto in avanti e sfiora il pareggio con il sopracitato Mezzio. Dopo sei minuti di recupero, il direttore di gara fischia la fine. Il “Città” ottiene quindi tre punti pesantissimi per la propria classifica, salendo in settima posizione con 8 punti, a tre lunghezze dai play-off. Domenica prossima i vigevanesi faranno visita alla capolista Casteggio, fin qui a punteggio pieno. Servirà una prestazione maiuscola per strappare punti.

Qui il tabellino della gara:

Città di Vigevano: 1 Nucera, 2 Miscioscia, 3 Baldazzi, 4 Lagonigro, 5 Lombardo, 6 Rigoni, 7 Damiani, 8 Migheli, 9 Limiroli (19 Venezia F. al 45′ st), 10 Pelli (14 Bazzano al 40′ st), 11 Robustelli (17 Infantino al 37′ st). All. Pisani. A disposizione: 12 Gesmundo, 13 Invernizzi, 15 Chiloti, 16 Fedegari, 18 Venezia P.

Bressana: 1 Lodigiani (12 Cazzola al 24′ st), 2 Fogliata, 3 Celori, 4 Piras (14 Torti al 1′ st), 5 Cigagna, 6 Rossignoli, 7 Bruni, 8 Barcella, 9 Farina, 10 Mannozzi, 11 Lamaj (19 Mezzio al 20′ st). All. Civardi (in panchina Lazzari). A disposizione: 13 Finotti, 15 Villa, 17 Traore, 18 Trabatti, 20 Keme.

Arbitro: Steffanoni Grandi di Bergamo.

Marcatori: Pelli al 14′ pt, Rigoni al 5′ st, Farina su rigore al 29′ st.

Note: spettatori 100. Primo tempo 1-0. Calci d’angolo 5-11. Ammoniti Damiani, Migheli, Pelli. Recupero 1′, 5′.

Non riesce a dare continuità ai propri risultati il Robbio di mister Devis Barbin, che perde per 1-0 in trasferta a Milano contro la Frog. I granata sono stati sconfitti da un calcio di rigore nel primo tempo, realizzato da Longo. Un altro passo falso in questa stagione per il Robbio, che nonostante oggi non abbia messo in campo una brutta prestazione, non ha avuto la forza di pareggiare la gara. La sensazione è che ai granata in questo avvio di stagione manchi ancora qualcosa per avere una voce in capitolo importante in questo campionato. La compagine di Barbin rimane ferma a 7 punti in classifica e domenica prossima ospiterà il Pontevecchio Magenta, attualmente quarto in classifica.

Risultati e Classifica - Promozione girone F