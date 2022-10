Calcio, Seconda Categoria: la Cassolese ritrova subito la vittoria

Dopo lo scivolone casalingo della scorsa settimana, nella sesta giornata del girone T la Cassolese ritrova subito la vittoria passando a Gaggiano sul campo della Freccia Azzurra (1-2). Per gli ospiti le reti di di Lombardo e Cerrito valgono tre punti importantissimi per rimanere in scia dello Zibido S. Giacomo che vince 1-0 contro la Lomellina grazie alla rete di Co.

Fermato invece sul pari il Superga contro la Virtus Abbiatense. I ragazzi di mister Castellazzi, con tanti assenti specialmente in attacco, riescono a trovare la rete del vantaggio alla mezz’ora, grazie a un rigore trasformato da Habilaj. Nella ripresa, a 10’ dalla fine, i gialloblu di casa trovano però l'1-1 su mischia in area. Punto comunque importante per il Superga che si mantiene nelle parti alte della classifica.

A una sola lunghezza dalla squadra vigevanese troviamo il Casarile, vittorioso in casa per 3-2 contro il Buccinasco. A decidere il match per i padroni di casa sono Mandola (autore di una doppietta) e Larganá. Finisce in parità la sfida tra Virtus Lomellina e Gamboló (2-2). Nel primo tempo sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Khayat; sempre l’attaccante della Virtus alla mezz’ora si divora il 2-0, sbagliando un calcio di rigore. Prima del riposo arriva il pareggio siglato da Condello.

Nella ripresa il Gambolo colpisce subito con Bassi, ribaltando così il risultato, ma a 5’ dalla fine i padroni di casa fissano il risultato con il giovanissimo Guber.

A pari punti con il Gamboló troviamo il Pro Ferrera, uscito vincitore in casa del San Giorgio per 1-0 grazie al gol di Moukhtari. La Gravellonese pareggia 1-1 in casa del Mortara facendosi raggiungere all’ultimo secondo dopo aver trovato la rete del momentaneo vantaggio con Galantucci. Perde infine il Gropello San Giorgio a Buccinasco, in casa del Nevada per 3-2.