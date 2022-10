Vigevano Calcio, Davide Bruno ha rassegnato le dimissioni

Davide Bruno non è più l’allenatore del Vigevano. Dopo il deludente pareggio di ieri al Dante Merlo contro la Mottese il tecnico 50enne ha rassegnato in mattinata le dimissioni. “Purtroppo in queste prime giornate - dice - non si è creata la giusta empatia tra me e la squadra, una cosa che ho riscontrato soprattutto nelle gare casalinghe. Ho parlato a lungo con i ragazzi in settimana, ma anche ieri non ho avuto le risposte desiderate. Niente di personale contro qualcuno in particolare, evidentemente le mie idee di calcio non sono state recepite appieno, come del resto non è stato facile sostituire giocatori di carisma come De Carli e Lagonigro. Pertanto meglio lasciare adesso che la situazione è ancora rimediabile, si sono giocate solo sei partite e lascio la squadra a un solo punto dal secondo posto. Voglio bene a questi colori, spero che il mio sostituto riesca a fare meglio e comunque resterò all’interno del Vigevano in ambito di settore giovanile”.

Il presidente Gianni Speciale ha dovuto accettare suo malgrado le dimissioni di Bruno. “Personalmente non avrei mai fatto questa scelta - dice - ritengo che Davide sia il meno responsabile di tutti per questo avvio di stagione al di sotto delle aspettative”. A breve, forse già in serata, o al più tardi domani, la società renderà noto il nome del sostituto.