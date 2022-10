Calcio, il Vigevano 1921 si affida all'esperienza di Angelo Gallanti

E' il pavese Angelo Gallanti il sostituto del dimissionario Davide Bruno sulla panchina del Vigevano 1921 di Prima Categoria. Il front office ducale ha impiegato meno di un giorno per fare la sua scelta puntando sull'esperienza. 63 anni, Gallanti ha infatti abbracciato la carriera di allenatore da circa quattro decenni sedendo su svariate panchine della zona. Le maggiori fortune le ha avute con l'Assago, società che nel 2003 ha condotto a una storica promozione in Eccellenza. Nel 2018 è poi tornato alla società gialloblù dove ha allenato nelle ultime quattro stagioni. Nel recente passato Gallanti era stato anche al Certosa in Seconda Categoria e alla Viscontea Pavese in Promozione, ma si ricordano anche esperienze con compagini lomelline, due stagioni a Lomello nei primi anni 2000 e a Mortara nel 2014/15. Gallanti, che questa sera condurrà il primo allenamento, prende il Vigevano a 10 punti in classifica (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), staccato di 4 lunghezze dal Castelnovetto capolista e di un punto dal quartetto di squadre che occupano il secondo posto. Una di queste, il Romano Banco, sarà la prossima avversaria dei biancocelesti, chiamati a riscattarsi dopo il deludente 1-1 di domenica scorsa al Dante Merlo contro la Mottese.