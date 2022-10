Calcio, Promozione: il Città di Vigevano accede agli ottavi di finale di Coppa Italia

Dopo la vittoria di domenica in casa contro il Bressana, ieri sera all'Antona Il Città di Vigevano ha vinto ai rigori 5-4 contro il Vighignolo accedendo agli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1. Ad andare in vantaggio intorno alla mezz’ora del primo tempo sono proprio i milanesi, forse nel miglior momento del Città di Vigevano, con Azzarone bravo a concludere dopo una serie di rimpalli in area superando Gesmundo. Prima dell’intervallo il Città di Vigevano ci prova con Infantino, ma al riposo si va sullo 0-1. Nella ripresa si fa vedere subito il Vighignolo con il tiro di Di Miceli su cui però Gesmundo si fa trovare pronto. Al 7’ in contropiede Infantino serve Miscioscia, ma il tiro del centrocampista ducale viene bloccato dal portiere ospite. Al 10’ del primo tempo il “Città” riesce a pareggiare con Infantino, uno dei più attivi della serata sul campo dell’Antona, che con un tiro potente da fuori area trova un bellissimo gol sotto l'incrocio dei pali. I ducali potrebbero passare in vantaggio in contropiede con Robustelli, ma il giocatore biancoazzurro dopo una lunga corsa calcia debolmente. Non succede quasi più nulla, con le squadre in attesa dei calci di rigore. Decisiva in tal senso la parata di Gesmundo sul primo rigore dei milanesi calciato da De Miceli, mentre il Città di Vigevano si è rivelato impeccabile dagli undici metri, con le realizzazioni di Lombardo, Invernizzi, Robustelli, Migheli e Lagonigro. I ducali passano quindi agli ottavi, in programma il prossimo 16 novembre.