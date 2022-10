Calcio, Prima Categoria: il Castelnovetto cade a Locate e la classifica si accorcia

Il Castelnovetto perde di misura lo scontro diretto con il Locate (2-1) e la classifica si accorcia, con i lomellini che vengono raggiunti al vertice dallo stesso Locate e dal Romano Banco, vittorioso sul Vigevano. La gara è stata molto equilibrata e decisa dagli episodi, che di sicuro non hanno premiato il Castelnovetto. La squadra di mister Manzo passa per prima in vantaggio grazie a un gran gol di Finesso al 25', ma poco prima dell'intervallo Sahi, nel tentativo di salvare una palla destinata in rete, tocca con la mano e viene espulso. Petrolà trasforma il conseguente rigore che manda le squadre al riposo sull'1-1. Nella ripresa anche il Locate rimane in dieci per un doppio giallo. A sette minuti dalla fine, però, su una palla lunga letta male dalla difesa, il portiere Depperu respinge una prima volta, ma sul secondo intervento atterra un attaccante del Locate. Secondo rigore che viene anche questo trasformato da Petrolà per il definitivo 2-1.

Il Garlasco passa con lo stesso risultato a Rivanazzano e approfitta degli altri risultati per portarsi a un solo punto dalla vetta. Nel primo tempo i rossoneri fanno maggior possesso palla, ma il gioco è troppo lento e i padroni di casa riescono a difendersi con ordine trovando nel recupero il vantaggio con un calcio di punizione dal limite dell'area. Nella ripresa, grazie anche ai cambi, il Garlasco gioca con più ritmo e nel giro di dieci minuti ribalta il risultato. Il pareggio è opera di Meneghetti che raccoglie una spizzata di Portaluppi su lancio di Rognoni. Il gol del vantaggio si sviluppa invece sulla sinistra con Meneghetti che, dopo aver saltato l'uomo, mette in mezzo un cross rasoterra sul quale si avventa Targa appostato sul secondo palo. Nel finale gli oltrepadani cercano il pareggio mettendo in area qualche pallone, si creano delle mischie, ma il Garlasco non corre particolari rischi, sfiorando invece il terzo gol con Targa.