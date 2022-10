Calcio, Prima Categoria: Vigevano sconfitto al 92' dal Romano Banco

Non è stato fortunato l'esordio di Angelo Gallanti sulla panchina del Vigevano dopo le dimissioni di Davide Bruno. I biancocelesti sono stati infatti sconfitti per 1-0 a Buccinasco dal Romano Banco che con questa vittoria si porta sorprendentemente al comando della classifica a pari punti con Castelnovetto e Locate. Il gol partita è stato segnato al secondo minuto di recupero: una gran punizione calciata nell'angolino da Bevini sulla quale Scuteri nulla ha potuto. Ma fino a quel momento i padroni di casa avevano fatto ben poco per vincere.

Una gara nervosa, tenuta a fatica dall'arbitro che, oltre a tre espulsioni (due per i padroni di casa), ha ammonito ben otto giocatori del Vigevano. I biancocelesti devono recriminare soprattutto per le tante occasioni sprecate, in particolare nei primi 45 minuti. La più clamorosa è capitata sui piedi di Zanimacchia che nell'area piccola ha forse “zappato” il terreno calciando debolmente tra le mani del portiere. Poco dopo, su calcio d'angolo, batti e ribatti in area e ancora Zanimacchia manda oltre la traversa. Successivamente un tiro di Codagnone, destinato in porta, viene deviato provvidenzialmente da un difensore. Da registrare anche un paio di punizioni di Carnevale Schianca respinte dal portiere.

Nella ripresa la partita si fa ancora più nervosa. Il Locate resta in dieci per un fallo di reazione di un difensore su Codagnone, che viene a sua volta ammonito. Poco dopo l'attaccante biancoceleste viene atterrato in area, ma l'arbitro gli mostra il secondo giallo per simulazione. In dieci contro dieci la gara diventa sempre più una guerra, condita da gomitate e proteste. All'85' il Romano Banco ha la prima vera occasione, ma Scuteri sventa. Nel finale si scatena un parapiglia dopo un testa contro testa tra Carnevale Schianca (ammonito) e un giocatore del Locate (espulso). Poco dopo l'episodio che decide la partita.

Come prestazione il Vigevano, a livello di atteggiamento e di voglia, ha disputato una delle sue migliori partite, purtroppo, come detto, si sbagliano ancora troppe occasioni e l'eccessivo nervosismo finisce per ritorcersi contro. Di positivo c'è che la classifica è ancora corta e c'è la possibilità di recuperare il terreno perso, ma chiaramente d'ora in avanti ci vorrà un inversione di rotta, anche perchè a breve, dopo il match di domenica prossima al Dante Merlo contro la Frigirola, arriveranno tutti i confronti con le squadre di testa.

Vigevano 1921 Scuteri, Lovati, Marchesin, Ottone, Serra, Zanimacchia (Miotto), Borrelli (Portaluppi), Laboranti, Torti (Pillon), Codagnone, Carnevale Schianca. All. Gallanti.