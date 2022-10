Calcio, Promozione: Il Città di Vigevano cade a Casteggio (4-1), reti bianche tra Robbio e Pontevecchio (0-0)

Il Città di Vigevano esce sconfitto dal campo della capolista Casteggio, 4-1 il risultato finale. Visto il problema muscolare occorso a Limiroli, mister Pisani sceglie di dare fiducia al duo under Robustelli-Infantino.

Proprio Infantino già al 1’ impensierisce Iacchini, non trovando però lo specchio della porta. E’ il segnale di un avvio deciso da parte dei ducali, che infatti riescono a portarsi avanti al 15’ con uno straripante Migheli che lanciato in contropiede salta diversi avversari per poi appoggiare a Pelli che con un diagonale preciso insacca. Subito il gol, la capolista prova a scuotersi e comincia ad avvicinarsi alla porta difesa da Nucera prima con Rebecchi e poi con Di Placido, che spreca una ghiotta occasione dal limite dell’area. È’ il preludio del pareggio degli oltrepadani che arriva al 40’, quando un dialogo stretto tra gli attaccanti del Casteggio nell’area ducale viene concluso da Migliavacca che beffa Nucera in diagonale. La prima frazione si chiude sull’1-1. Ad inizio ripresa il Casteggio riesce a portarsi avanti con il rigore trasformato da Rebecchi, assegnato dopo una spinta di Invernizzi ai danni di Migliavacca nel cuore dell’area vigevanese. Al quarto d’ora i gialloblù riescono a mettere a segno la terza rete ancora con il solito Rebecchi, che supera Nucera con un pallonetto da fuori area siglando un gol stupendo. Con la gara ormai in discesa, il Casteggio controlla la situazione, senza che il Città di Vigevano riesca a reagire rendendosi pericoloso. A dieci dal termine c’è anche spazio per il 4-1 degli oltrepadani, quando Cantiello insacca di testa su corner calciato da Rebecchi.

Settimana prossima il Città di Vigevano ospiterà all’Antona la Viscontea Pavese per tornare a mettere da parte punti importanti e per allontanarsi dalla zona calda, distante un solo punto.

Qui il tabellino della gara:

Casteggio: 12 Iacchini, 5 Crivelli (16 Arbasini al 21′ st), 6 Di Placido, 9 Migliavacca (7 Cantiello al 20′ st), 10 Rebecchi (14 Rebollini al 38′ st), 11 Carotenuto (4 Orlandini al 17′ st), 13 Guidi, 17 Cavalleri, 21 Maruffi (19 Sanguanini al 40′ st), 22 Manuelli, 26 Dragoni. All. Pagano. A disposizione: 1 Grosso, 2 Casazza, 3 Cavallini, 28 Fossati.

Città di Vigevano: 1 Nucera, 2 Invernizzi, 3 Rigoni, 4 Lombardo, 5 Lagonigro, 6 Migheli, 7 Damiani, 8 Miscioscia, 9 Robustelli, 10 Pelli (19 Venezia F. al 32′ st), 11 Infantino (13 Bazzano al 39′ st). All. Pisani. A disposizione: 12 Gesmundo, 14 Fedegari, 15 Baldazzi, 16 Cosentino, 17 Chiloti, 18 Marino, 20 Limiroli.

Arbitro: Rubino di Cinisello Balsamo.

Marcatori: Pelli al 15′ pt, Migliavacca al 40′ pt, Rebecchi al 6′ st, Rebecchi al 15′ st, Cantiello al 35′ st.

Note: spettatori 100. Calci d’angolo 7-5. Ammoniti Rigoni, Migliavacca. Recupero 2′.

Solo un pareggio per il Robbio di mister Devis Barbin, 0-0 in casa contro il Pontevecchio Magenta.

Una partita dai due volti quella dei granata, che dopo un primo tempo decisamente sottotono, nel secondo tempo hanno offerto una prestazione di livello sfiorando il gol in parecchie occasioni, senza però trovare il fondo della rete avversaria. Un punto che serve a muovere la classifica per gli uomini di Barbin, che confermano in ogni caso un andamento altalenante oltre che una predisposizione a fare punti principalmente in casa.

La settimana prossima i granata sono attesi dalla trasferta di Vittuone, compagine che occupa attualmente la seconda posizione in classifica.

