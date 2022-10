Calcio, Seconda Categoria: la Cassolese torna sola al comando

Vittoria per la Cassolese che, aggiudicandosi il derby lomellino con il Mortara (2-1), approfitta dello scivolone dello Zibido S.Giacomo a Gaggiano contro la Freccia Azzurra per riportarsi al primo posto solitario della classifica nel girone T di Seconda Categoria. Gli uomini guidati da Garavaglia partono male e alla mezz’ora del primo tempo si trovano in svantaggio su corner, con la rete realizzata da Abdishai. Nella ripresa i biancoazzurri cambiano totalmente atteggiamento, trovano prima la parità con Costarella e successivamente il goal della vittoria con Cerrito.

Contro il Casarile vittoria fondamentale per il Superga (3-2) che tiene salda la terza posizione. I padroni di casa al terzo minuto di gioco sbagliano un rigore con Palmisano, l’attaccante vigevanese però non perde tempo e dopo un minuto realizza la rete del momentaneo vantaggio. Gli ospiti non demordono e in 15’ minuti ribaltano il risultato. A pochi secondi dall’intervallo, Giorgis su corner pareggia i conti. Nella ripresa i granata grazie alla rete di Bruggi su calcio d 'angolo ottengono tre punti fondamentali per la classifica.

A solo due punti dal Superga troviamo il Buccinasco, uscito vincitore in casa contro la Virtus Lomellina per 2-1, grazie alle reti di Brondi e Petrone, per gli ospiti non basta il goal di Redi. Prosegue la striscia positiva anche il Gamboló, che batte in casa per 3-1 la Lomellina. Gli uomini guidati da mister Ranzani, concludono il primo tempo sotto per uno a zero. Nella ripresa grazie alla doppietta di Condello e alla rete di Bracco ottengono tre punti importanti, portandosi al quinto posto della classifica.

Esce vittorioso anche il Pro Ferrera, che in casa batte per 2-1 la Virtus Abbiatense, grazie alle reti di Magli e Moukhtari. Riparte il San Giorgio che espugna Gropello (1-2). Crolla ancora la Gravellonese, sconfitta in casa per 3-0 dal Nevada. Gli arancioverdi restano pertanto all'ultimo posto della classifica con soli due punti all'attivo.