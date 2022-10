Calcio, Prima Categoria: il Garlasco stende il Romano Banco (3-1), Castelnovetto-Rivanazzanese finisce 1-1

Terza vittoria consecutiva per il Garlasco, che supera per 3-1 il Romano Banco e si porta in vetta al girone in solitaria. I rossoneri, come spesso accaduto in questo inizio di campionato, partono subito forte e si portano in vantaggio già al 5’ con Meneghetti. Al quarto d’ora il Garlasco raddoppia con la rete di Portaluppi, a cui però pochi minuti dopo segue la rete del Romano Banco, che riesce ad accorciare le distanze grazie alla rete di Davide. Prima del riposo però i garlaschesi riescono a ristabilire il doppio vantaggio con la rete di Contiero. La seconda frazione è caratterizzata da un gioco molto più spezzettato, con gli ospiti molto più aggressivi nel tentativo di recuperare il punteggio. Il Garlasco dal canto suo gestisce il vantaggio e porta a casa tre punti importanti, che le permettono di conquistare la vetta della classifica in solitaria proprio la settimana prima del derby lomellino con il Vigevano ’21 di domenica prossima.

Arriva un pareggio per il Castelnovetto dalla sfida interna contro la Rivanazzanese (1-1). Anche oggi mister Manzo è stato costretto a schierare una formazione rimaneggiata, viste le numerose assenze soprattutto nel reparto arretrato. Il primo tempo è caratterizzato dall’equilibrio: gli unici due squilli sono un’occasione per i lomellini in apertura di gara con Finesso e un’opportunità anche per gli ospiti verso la metà dei quarantacinque minuti. Nella ripresa la Rivanazzanese riesce a rendersi più intraprendente, trovando infine il gol del vantaggio al 30’ grazie ad una bella azione personale di Rolandi. La reazione del Castelnovetto non si fa attendere e l’undici di Manzo subito si getta in avanti alla ricerca del pareggio. Pareggio che arriva al 44’ quando Finesso segna direttamente da angolo con una traiettoria che inganna il portiere oltrepadano. Se domenica scorsa a Locate il Castelnovetto era stato oltremodo punito nel risultato, quest’oggi per i lomellini (che rimangono secondi in classifica) è sicuramente un punto guadagnato, in attesa che l’infermeria si svuoti. Domenica prossima i biancoazzurri giocheranno contro il Romano Banco in trasferta.

