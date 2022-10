Calcio, Prima Categoria: il Vigevano supera in rimonta la Frigirola (2-1)

Il Vigevano torna alla vittoria superando in rimonta al Dante Merlo la Frigirola (2-1): dopo l'immeritato ko con il Romano Banco, arrivano così i primi tre punti della gestione di mister Angelo Gallanti, un successo indubbiamente importante sia per la classifica che per il morale.

Con Codagnone squalificato e Zanimacchia indisponibile, i biancocelesti faticano nei primi 45 minuti. La Frigirola non è più la stessa della passata stagione, ma dimostra di essere più organizzata e di avere anche più gamba rispetto agli avversari. Mentre Carnevale Schinca corre spesso a vuoto e fatica ad avere palloni giocabili, troppo isolato in avanti, gli ospiti si fanno ripetutamente pericolosi. Al 12' Scuteri deve sventare in uscita una conclusione di Perico lanciato in contropiede. I padroni di casa hanno un'opportunità con Miotto che, servito in profondità da Serra, entra in area, ma invece di tirare smista al centro dove Torti si fa ribattere il tiro. Poco dopo i neroverdi trovano il meritato vantaggio con una spizzata di Grazioli su bel cross dalla destra di Perico.

Nella ripresa il Vigevano riesce a essere più incisivo grazie anche all'inserimento di Castellaneta che offre maggior supporto a Carnevale Schianca. Al 10' è proprio il nuovo entrato a impegnare il portiere dei pavesi. Al 16' azione insistita con tiro finale di Castellaneta ancora respinto da Flommi. Al 24' il pareggio: punizione dalla tre quarti di Carnevale Schianca che mette in mezzo dove Marchesin interviene con il tempo giusto per battere al volo in porta. La Frigirola non sta a guardare, si rende ancora pericolosa, ma rispetto al primo tempo sembra aver perso un po' di lucidità. I biancocelesti invece ci credono di più e alla mezz'ora passano a condurre: una girata al limite dell'area di Tino sbatte sulla traversa, la palla rimbalza sulla schiena di Flommi e finisce in rete. Al 40' il Vigevano potrebbe mettere al sicuro il risultato con Castellaneta, ben imbeccato da Carnevale, ma il portiere respinge. Poi quasi in chiusura Scuteri (eccellente la sua prestazione tra i pali) salva il risultato con un doppio intervento su conclusioni di Vigone.

Grazie a questi tre punti il Vigevano rimane agganciato al treno delle squadre di testa in una classifica sempre molto corta, nono in classifica a pari punti con il Siziano Lanterna, ma a sole tre lunghezze dal Garlasco che, sconfiggendo il Romano Banco, si è portato al comando solitario. Sarà proprio il Garlasco il prossimo avversario dei biancocelesti a inaugurare un ciclo di scontri diretti che dovrebbero chiarire il vero ruolo della squadra in questo campionato.

Vigevano 1921 Scuteri, Lovati, Serra, Laboranti, Marchesin, Ottone, Torti (Castellaneta), Borrelli (Drago), Miotto (Tino), Carnevale Schianca, Marangon. All. Gallanti.