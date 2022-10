Calcio, Promozione: Città di Vigevano ko con la Viscontea (0-3), exploit del Robbio a Vittuone (0-2)

Brutta sconfitta per il Città di Vigevano di mister Pisani, che nell’ottava giornata del girone F di Promozione perde per 0-3 contro la Viscontea Pavese sul campo dell’Antona. Il primo pericolo per i ducali arriva già in apertura, con il palo colpito da Viscusi, su cui forse è determinante la deviazione di Nucera. Al 5’ è ancora la Viscontea a tirare in porta, ma Nucera fa ancora buona guardia. Il primo squillo del “Città” è al 15’ con Pelli, il cui tiro viene però ribattuto. Al 24’ ecco però la rete della Viscontea grazie a Viscusi, lasciato solo nel bel mezzo dell’area libero di insaccare. I pavesi addirittura raddoppiano al 35’ con il diagonale di Di Donato, in uno dei momenti migliori per i ducali. Prima dell’intervallo c’è ancora spazio per un colpo di testa di Lagonigro di poco a lato. In avvio di ripresa i vigevanesi provano a riaprire il match prima con il tiro di Bazzano e poi ancora con un colpo di testa di Lagonigro ma senza successo. A metà secondo tempo però sono ancora i pavesi a segnare, mettendo la pietra tombale sulla gara, ancora grazie a Di Donato che mette a referto la propria doppietta personale. Un ko pesante per l’undici di Pisani, che ora vede la zona play-out distante un solo punto. La settimana prossima i ducali saranno di scena a Milano contro il La Spezia.

Qui il tabellino della gara:

Città di Vigevano: 1 Nucera, 2 Invernizzi, 3 Rigoni, 4 Lombardo, 5 Lagonigro, 6 Migheli (13 Bazzano al 1′ st), 7 Damiani, 8 Miscioscia, 9 Robustelli (19 Venezia F. al 1′ st), 10 Pelli (14 Baldazzi al 41′ st), 11 Infantino. All. Pisani. A disposizione: 12 Gesmundo, 15 Fedegari, 16 Marino, 17 Arena, 18 Ben Slimane, 20 Venezia P.

Viscontea: 1 Marina, 2 Petricciuolo, 3 Siliquini, 4 Mercuri, 5 Disarò (15 De Vincenziis al 37′ st), 6 De Marco, 7 Musicò (18 Salomoni al 20′ st), 8 Zigliani, 9 Di Donato (20 Manzo al 25′ st), 10 Tommaso (19 Scerra al 40′ st), 11 Viscusi. All. Quaranta. A disposizione: 12 Ugazio, 13 Russo, 14 Redigolo, 16 Sutera, 19 Jervasi.

Arbitro: Famà di Abbiategrasso.

Marcatori: Viscusi al 24′ pt, Di Donato al 35′ pt, Di Donato al 24′ st.

Note: spettatori 100. Primo tempo 0-2. Calci d’angolo 5-0. Recupero 2′, 2′. Ammonito Miscioscia.

Vittoria importante invece quella del Robbio di mister Devis Barbin sul campo dell’Accademia Calcio Vittuone, prima di questa giornata seconda in classifica (0-2). Una prestazione maiuscola per i granata, che per tutto il corso della partita hanno legittimato il risultato finale. Un successo che però è arrivato solamente nel finale. Nella prima frazione di gara il Robbio sfiora più volte il gol, ma non riesce a trovare la via della rete avversaria. Addirittura, i lomellini rischiano di passare in svantaggio, quando al 44’ il direttore di gara assegna un rigore ai padroni di casa. Il penalty però viene parato da uno straordinario Bonassi, che tiene il risultato in parità. Nella ripresa il canovaccio non cambia, e infine i granata trovano il gol del vantaggio al 25’ quando Baldi segna dopo un’azione personale del solito Zanellati. Di dieci minuti dopo è la rete del raddoppio, siglato dalla classe 2005 Ponzi, che sfrutta un’indecisione coi piedi del portiere ospite per chiudere la gara. Il Robbio sale a 11 punti in classifica staccando le zone pericolose e avvicinandosi a quelle più importanti. Domenica in programma Robbio-Rhodense.

