Calcio, Seconda Categoria: Superga a soli due punti dalla vetta

A Buccinasco, la capolista Cassolese non va oltre l’1-1 contro il Nevada. Dopo un primo tempo terminato senza reti, i padroni di casa si portano in vantaggio con Evangelisti, i biancoazzurri trovano la parità con Sidonio all’ultimo respiro. Cassolese che rimane in testa con 19 punti, facendosi però agganciare dallo Zibido S. Giacomo che tra le mura amiche supera di misura il Gamboló (1-0), decisiva la rete di Benkorichi.

A soli due punti dalla vetta troviamo il Superga, uscito vincitore a Sannazzaro in casa della Virtus Lomellina per 2-0 con reti di Palmisano nel primo tempo e di Habilaj su rigore nella ripresa. In zona play-off troviamo anche il Buccinasco, che a Mede conquista tre punti importanti contro la Lomellina grazie alla rete siglata da Spina. Strappa un buon punto il Pro Ferrera sul campo del Casarile (0-0).

Cade ancora il Mortara, in casa contro la Freccia Azzurra per 1-0. Padroni di casa che non trovano la vittoria dalla seconda giornata, rimanendo così invischiati nella lotta salvezza, dove si fa difficile anche per la Virtus Abbiatense, sconfitta dal Gropello San Giorgio per 1-0, con gol di Pederzani. Con cinque punti in otto partite, solo la Gravellonese è riuscita a far peggio. Arancioverdi che però a San Giorgio ottengono un punto prezioso, grazie alla doppietta di Cecchini. Nel prossimo turno, la Gravellonese affronterà la Virtus Abbiatense, match importante per cercare di cambiare le sorti di questa stagione, cominciata decisamente male.