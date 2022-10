Calcio, Prima Categoria: il Vigevano passa a Garlasco (1-2) e si rilancia in zona play-off

Pesantissima vittoria del Vigevano che si aggiudica in rimonta il derby con il Garlasco (1-2) rientrando in un colpo solo nella parte che conta della classifica. I biancocelesti hanno infatti agganciato i rivali di oggi al quarto posto, a soli due punti della nuova coppia di testa composta da Lungavilla e Cavese, in attesa del recupero di martedì primo novembre tra Romano Banco e Castelnovetto con quest'ultimo che in caso di vittoria raggiungerebbe anch'esso il primo posto.

El Khaddar e Castellaneta si contendono il pallone (foto Daniele Piedinovi)

Il derby lomellino è stato vibrante e combattuto, disputato dinanzi a un gran numero di spettatori che hanno gremito la tribuna. I rossoneri erano chiamati a difendere il fresco primato solitario, mentre l'undici di mister Gallanti aveva bisogno del risultato pieno per rilanciarsi. I padroni di casa partono meglio e nei primi venti minuti Scuteri deve intervenire un paio di volte per sbrigare delle situazioni complicate. Il Vigevano, per contro, si guadagna due punizioni dal limite, ma Carnevale Schianca calcia sulla barriera. Al 28' il Garlasco sblocca il risultato: Vella arriva sul fondo e mette in mezzo una gran palla che Pedroni gira in porta: palo e gol. Pochi minuti dopo il Vigevano si mangia il possibile pareggio su buco della difesa del Garlasco: due contro uno, Serra ritarda di un attimo il passaggio a Castellaneta che si fa respingere il tiro da Busca in uscita. I biancocelesti riescono comunque a trovare il gol dell'1-1 al 45'. Calcio di punizione dal limite, questa volta calcia Codagnone, il tiro rasoterra non è irresistibile, ma buca ugualmente la barriera e anche le mani del portiere. Vibranti le proteste del Garlasco perchè prima del tiro Codagnone si è aggiustato la palla con le mani appena dopo il fischio del direttore di gara: a termini di regolamento sarebbe stato controfallo, ma l'arbitro ha visto e ha lasciato correre.

Un'uscita di pugno di Scuteri (foto Daniele Piedinovi)

Nella ripresa il Vigevano sale di tono, mentre i padroni di casa calano un po'. Già al 3' gli ospiti potrebbero portarsi in vantaggio, ma su un traversone Lovati, appostato a un metro dalla porta, manda incredibilmente sopra la traversa. Poco dopo lo stesso Lovati cerca di farsi perdonare con un bel tiro da posizione angolata sul quale Busca è pronto alla deviazione. Al 17' tornano a farsi vivi i padroni di casa con l'azione più pericolosa di tutta la ripresa: una doppia conclusione viene sventata da Scuteri e poi da Lovati che, appostato sulla linea di porta, si riscatta definitivamente. Alla mezz'ora entrano Zanimacchia e Portaluppi al posto di Marangon e Carnevale Schianca e poco dopo il Vigevano segna il gol del sorpasso: su calcio d'angolo è Codagnone a svettare di testa infilando sul palo lontano. Al 34' Busca devia in angolo un'insidiosa conclusione di Zanimacchia. Poco dopo il Garlasco rimane in dieci per il rosso a Contiero, reo di una gomitata a Torti. Pur in inferiorità numerica, i rossoneri cercano con insistenza il pareggio con tanti palloni buttati in area, reclamando per un paio di lievi contrasti su cui l'arbitro sorvola. Il Vigevano resiste fino al triplice fischio che arriva dopo 6 minuti di recupero.

Vigevano 1921 Scuteri, Serra, Lovati, Laboranti, Marchesin, Drago, Castellaneta, Marangon (Portaluppi), Codagnone (Ottone), Carnevale Schianca (Zanimacchia), Torti. All. Gallanti.