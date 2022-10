Calcio, Promozione: il Robbio impatta con la Rhodense (1-1), rinviata al 9/11 la gara del Città di Vigevano

Nel girone F di Promozione solo una lomellina ha regolarmente disputato la gara in programma per la nona giornata, ed è il Robbio. La gara del Città di Vigevano, infatti, originariamente in programma oggi alle 14.30 in trasferta contro lo Spezia Milano, è stata posticipata al 9 novembre alle ore 21 su richiesta proprio dei milanesi. Un fine settimana sgombro da impegni per i ragazzi di mister Pisani, che possono approfittare dello stop per preparare al meglio un mese di novembre che, considerando pure l’impegno negli ottavi di Coppa Italia, prevede un calendario fittissimo. I ducali torneranno in campo domenica prossima in casa contro il Sedriano.

Arriva un pareggio per il Robbio di mister Barbin, 1-1 in casa contro la quotata Rhodense, compagine attualmente con una classifica deficitaria ma composta da elementi di assoluto valore per la categoria. Come la scorsa gara, il Robbio ha fornito una grande prestazione, dimostrando però ancora poca ludicidità nei pressi della porta avversaria. Ad andare in vantaggio sono proprio i granata con Zanellati al 25’, che servito perfettamente da Agnesina di fronte alla porta ha trovato l’angolo giusto per portare in vantaggio i suoi. La Rhodense riesce però a pareggiare quasi subito al 35’ grazie alla rete dell’ex Alagna Trovato. Nella ripresa il Robbio spinge per trovare il nuovo vantaggio, ma come detto sopra, la poca precisione di fronte alla porta fa rimanere il risultato in pareggio. Nonostante il rammarico per il mancato successo, i granata incamerano un punto importante in classifica, rimanendo a -2 dalla zona play-out con 12 punti all’attivo. Domenica prossima i granata affronteranno in trasferta il Barona Sporting.

Risultati e Classifica - Promozione girone F