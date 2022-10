Calcio, Seconda Categoria: Cassolese a valanga, Superga "spuntato"

Continua a vincere la Cassolese, che ne rifila cinque al San Giorgio. I padroni di casa partono fortissimo, dopo 20’ minuti i biancoazzurri sono in vantaggio di due reti, grazie ai gol di Cerrito e Ligori, alla mezz’ora gli ospiti accorciano le distanze con Rota. Nella ripresa gli uomini guidati da mister Garavaglia siglano altre tre reti, con Cerrito, Peloso e Paulato.

Resta aggrappato al primato anche lo Zibido S.Giacomo che batte in trasferta il Mortara per 1-0, decisiva la rete di Maggioni.

Pareggio interno invece del Superga che non va oltre il nulla di fatto contro la Lomellina (0-0). I granata restano terzi in classifica a pari punti con il Buccinasco che ha superato in casa il Gamboló per 1-0 grazie alla rete di Spina.

Terza vittoria consecutiva della Freccia Azzurra, che a Gaggiano batte 3-1 il Nevada, per i padroni di casa a segno Zaia e Freddi, quest'ultimo autore di una doppietta. Torna a vincere anche il Casarile in quel di Gropello. I biancoblu ottengono un successo netto per 3-1 e si trovano ora a soli due punti dalla zona playoff. In ripresa anche la Virtus Lomellina, che nel derby con il Pro Ferrera, si impone per 2-4. Ospiti che terminano i primi 45 minuti in vantaggio per 2-0, con reti Tomasoni e Redi. Nella ripresa il Pro Ferrera recupera il risultato, portandosi in parità, ma senza perdersi d’animo l'undici di Sannazzaro ritrova tre punti importantissimi grazie alle reti di Fiorani e Rossi. In un match di grande importanza in chiave salvezza, la Gravellonese trova la prima vittoria in questo campionato superando per 3-2 la Virtus Abbiatense. I padroni di casa rienscono a prevalere grazie alle reti di Cecchini, Ben Aoun e Zoppini.