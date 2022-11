Calcio, Prima Categoria: il Castelnovetto supera il Romano Banco e torna in vetta (0-3)

Nel posticipo della nona giornata del girone I di Prima Categoria, il Castelnovetto torna in testa vincendo per 0-3 sul difficile campo di Romano Banco. Dopo la sconfitta esterna a Locate e il pareggio casalingo con la Rivanazzanese, l’undici guidato da Manzo ha ripreso il proprio cammino riconquistando la vetta della classifica in coabitazione con Cavese e Giovanile Lungavilla.

I lomellini hanno il merito di partire subito con il piede giusto, portandosi in vantaggio già al 3’ con la rete di Fogazzi. Passano pochi minuti e il Castelnovetto raddoppia grazie a Stara, mettendo ancora più in discesa la gara dal punto di vista del punteggio. Il Romano Banco dopo il doppio schiaffo subito si riprende e costruisce comunque delle occasioni per riaprire la gara, limitato però da un sempre attento e preciso Depperu, anche oggi autore di alcune ottime parate. A chiudere definitivamente il match alla mezz’ora della ripresa è la rete di Gentile, subentrato a Fogazzi. Complessivamente il Castelnovetto ha ampiamente meritato la vittoria in un match molto più aperto di quanto dica il punteggio finale, con i padroni di casa mai veramente domi fino al triplice fischio.

Domenica prossima i ragazzi di mister Manzo affronteranno in casa il derby lomellino con il Garlasco, uscito sconfitto dallo scontro diretto con il Vigevano.

